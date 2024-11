El tremendo dardo envenenado de Florentino Pérez a la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu

Florentino Pérez también tocó el problema generado por el exceso de ruido en el nuevo templo del Santiago Bernabéu que ha paralizado los conciertos.

El presidente del Real Madrid afirmó que el club está a disposición de lo que consideren las autoridades municipales sobre la celebración de conciertos en su estadio y el aparcamiento dentro de las obras de remodelación, actividades que, según dijo, le suponen unos ingresos irrelevantes.

"Si se pueden hacer conciertos los haremos, no tienen ninguna repercusión económica. Haremos lo que quieran las autoridades municipales. No nos metamos en una pelea que no nos corresponde, somos un club de fútbol", afirmó ante la Asamblea General de socios celebrada este domingo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Tras la admisión a trámite en un juzgado de una querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, Pérez consideró "inconcebible" tener que leer falsedades como que "el estadio no tiene licencia ni para celebrar partidos" o que el club se vaya a arruinar por no celebrar conciertos, la situación del aparcamiento o que no esté funcionando un restaurante por falta de pagos a los proveedores de la empresa arrendataria.

"La organización de conciertos no es una actividad lucrativa para el club", que se "limita a alquilar el estadio", según explicó. "Los ingresos serían un 1% de nuestro presupuesto anual, es un invento, pero esta actividad es importante porque supone un proyecto de la ciudad de Madrid. Ponemos nuestro estadio a disposición de los madrileños. Serán las autoridades quienes deben decidir si quieren que siga siendo centro de eventos de este tipo", mantuvo.

De igual forma se refirió al aparcamiento bajo el Bernabéu, cuyas obras están paralizadas por orden judicial, y que explicó que el club se presentó al concurso al entender que podía colaborar como una forma de dar servicio al barrio una vez que el Ayuntamiento de Madrid lo sacó a concurso.

"Los grandes barrios de Madrid han querido esto para mejorar su calidad de vida. ¿Alguien puede entender que para 25 partidos se justifique una inversión de 100 millones al año?. Estamos dispuestos a hacerla para que se beneficie a este barrio. Si las autoridades lo consideran el Real Madrid estará encantado, pero nunca sería una fuente relevante de ingresos, es una cuestión de servicio al distrito de Chamartín. El estadio ha elevado la calidad del distrito", defendió.

El presidente recordó que para terminar la reforma acometida en el estadio, el club tiene que pagar aproximadamente 60 millones de euros en 30 años, aunque esa inversión le permitirá ganar entre 100 y 150 millones.

"Estamos en la última fase para que sea un icono vanguardista, universal, que contribuya al atractivo turístico. El compromiso con la ciudad es absoluta. Somos conscientes de lo que significa para Madrid, para España y para el fútbol mundial. El 14 de diciembre cumplirá 77 años, fue un proyecto visionario que puso en marcha Santiago Bernabéu, que fue un enorme desafío para el que tuvo que emitir obligaciones y los socios respondieron e hicieron realidad un gran sueño. Desde hace cinco años hemos acometido una transformación que está llegando a su fin. Ese reto ya es una realidad para el Bernabéu del siglo XXI", añadió tras repasar las últimas modificaciones completadas.