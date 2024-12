El Barcelona de Hansi Flick no mejora al de Xavi Hernández

El Fútbol Club Barcelona se hizo este verano con los servicios de Hansi Flick, técnico alemán de gran renombre. Durante los primeros meses de competición, parecía que el ex entrenador del Bayern de Múnich le había cambiado la cara al conjunto catalán y muchos daban al Barcelona como ganador anticipado de la liga. No obstante, un desastroso mes de noviembre ha mostrado las carencias del equipo, que presenta un dato realmente llamativo si lo comparamos con las temporadas de Xavi Hernández como entrenador, quien siempre fue muy criticado.

La debacle de noviembre

Tras la victoria por 0-4 del Santiago Bernabéu y vencer a uno de sus eternos rivales, el Espanyol, el Barcelona se encontraba líder de la competición, nueve puntos por encima del Real Madrid, aunque es cierto que los blancos tenían un partido pendiente. Esta posición, sumada al eléctrico juego de los blaugranas, que no hacía más que cosechar goleadas, hacía pensar a muchos que este año no tendrían rival. No obstante, ha quedado demostrado lo mucho que puede cambiar la situación de un equipo en pocas semanas.

Pese a las dos victorias en Europa, el Fútbol Club Barcelona no ha ganado ninguno de sus últimos tres partidos de liga, pero es que lo que resulta más preocupante no son los malos resultados en sí, sino la verticalidad que caracterizaba al equipo, que parece haber desaparecido.

Todo comenzó en el Reale Arena, en un horrible partido del Barcelona donde la Real Sociedad ganó 1-0 con justicia. Tras el parón de selecciones, el Barcelona visitó Balaídos, desperdiciando una ventaja de dos goles en los últimos minutos y dejándose dos puntos tras el 2-2 final. Para culminar la mala racha, el pasado sábado, el Barcelona cayó por 1-2 en su estadio frente a Las Palmas, en otro partido donde las sensaciones volvieron a ser muy pobres.

Fabio Silva celebrando el gol de la victoria el pasado sábado frente al Fútbol Club Barcelona

Tras esta reiteración de malos resultados, el Real Madrid se encuentra un punto por debajo de los culés en la clasificación, además, el conjunto de Carlo Ancelotti debe todavía recuperar su partido aplazado en Mestalla, el que podría colocarle como líder de la competición. Al finalizar las primeras 15 jornadas de liga, el Barcelona ha sumado 34 puntos de 45 posibles, una cifra que iguala la última temporada de Xavi Hernández y que empeora la primera del técnico catalán.

Temporada 2023/2024, 34 puntos

La temporada pasada a estas alturas, el Barcelona de Xavi Hernández sumaba los mismos puntos que este año, 34, sin embargo, tras el gran inicio de curso de Real Madrid y Girona, se encontraba en la tercera posición, a 4 puntos de ambos. Ese año, el Barcelona solamente había perdido uno de sus primeros 15 encuentros en liga, frente a las 3 derrotas que ya acumula en este curso. Esta derrota fue contra su máximo rival en el Estadio Olímpico Lluís Companys, cuando un doblete de Jude Bellingham sirvió para remontar el tempranero gol de Ilkay Gundogan.

Esta temporada no acabó bien para el Barcelona, que quedó segundo en el campeonato liguero, 10 puntos por debajo del Real Madrid. También, en Champions League, sufrió una dura remontada contra el Paris Saint Germain, quedando eliminados en cuartos de final tras un duro resultado en la segunda vuelta por 1-4, debido en gran medida a la expulsión de Ronald Araújo en la primera parte.

En Copa del Rey, los de Xavi también cayeron en cuartos de final, tras ser vencidos por 4-2 contra el Athletic Club en San Mamés. Para confirmar su temporada sin títulos, el Barcelona perdió la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid por 4-1, tras un memorable hat trick de Vinicius Júnior.

Temporada 2022/2023, 38 puntos

Por otro lado, hace dos temporadas, el inicio de los de Xavi Hernández fue mejor que el de esta temporada, sumando 38 puntos tras las primeras 15 jornadas. El Barcelona se encontraba por aquel entonces empatado a puntos con el Real Madrid, no obstante, la derrota que sufrieron en el enfrentamiento directo les mantenía relegados en el segundo puesto de la clasificación.

Sin embargo, esa liga tuvo un claro dueño y el conjunto culé se hacía con ella colocándose 10 puntos por delante de su principal perseguidor, el Real Madrid. Además, el equipo de Xavi también levantó la Supercopa de España de aquella temporada, tras vencer por 3-1 al Real Madrid en la final, en un encuentro donde mostraron una amplia superioridad en el juego.

Por otro lado, la aventura en Europa fue altamente decepcionante, quedando fuera en fase de grupos de la Champions y cayendo en la primera ronda eliminatoria de la Europa League frente a un pobre Manchester United. Además, en Copa del Rey, sufrieron un contundente 0-4 en el Spotify Camp Nou en la vuelta de semifinales contra el Real Madrid, quedando fuera de la final pese a su victoria por 0-1 en la ida en Madrid.

Xavi se lamentaba tras el 0-4

Aún queda mucha temporada y solamente el tiempo dirá si Hansi Flick triunfa o no en el Barcelona, lo único que es un hecho a día de hoy, es que en liga no ha logrado superar a Xavi Hernández, entrenador que fue objeto de innumerables críticas durante sus años como técnico del club catalán.