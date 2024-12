Las emotivas lágrimas de Luis García Plaza en su adiós al Alavés: "No lo merecía"

El ya exentrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, consideró, en su despedida del club vitoriano entre lágrimas, que su cese "es una decisión injusta", aunque la respeta y no dirá una sola crítica contra el club albiazul.

El técnico confesó en una comparecencia de prensa en Vitoria que no solo pierde un trabajo, una profesión o un lugar. "No sé si tengo que ser más mercenario porque cuando toca separarse se hace muy difícil", explicó.

🥺 La EMOCIÓN de LUIS GARCÍA PLAZA en su DESPEDIDA como entrenador del ALAVÉS: 🔝 "Me han hecho vivir dos años y medio muy bonitos". pic.twitter.com/lsIKTb34a9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 3, 2024

"Es un día difícil y triste", incidió el técnico que, compungido, tuvo que detener su discurso en varias ocasiones.

"Me marcho orgulloso con lo que hecho, me voy con la cabeza muy alta y he conseguido los objetivos que ha puesto el club", explicó al tiempo que dejó claro que "nunca" han estado en puestos de descenso.

"El equipo está en camino de conseguir los objetivos, he dado espacio a la cantera y hemos revalorizado jugadores", apuntó sobre su trabajo.

No se olvidó de la afición alavesista. "Solo puedo hablar maravillas de lo que he conseguido y disfrutado, y tengo la sensación de que he sido muy querido", dijo agradecido. "Desde el primer día que pisé ‘Mendi’ (el estadio de Mendizorroza), me encontré con una afición entregada", agregó.

Respecto a los dirigentes del Glorioso señaló que ha habido "una relación constante" y aseguró que ha sido "entrenador de club, muy de club, incluso anteponiendo intereses del club a intereses personales".

"El club está por encima y así lo he acatado", remarcó con tranquilidad.

Luis García Plaza espera dejar un legado después de 108 partidos en el banquillo vitoriano. "He interiorizado mucho los valores del club, de la sociedad alavesa y vitoriana, y espero que eso sea lo quede", deseó.

Sobre la actual plantilla cree que el club conseguirá el objetivo con los jugadores que hay. "Es un equipo súper honrado y ha sido una delicia trabajar con ellos", comentó para después desear suerte al argentino Eduardo Coudet -ex del Celta-, el nuevo entrenador que le sustituirá.

"Me voy siendo un alavesista más, que lo tengáis muy claro", afirmó.

Agradeció al club por contar con él cuando decidieron incorporar a un entrenador, así como a todos los que han trabajado a su lado durante este tiempo, momento en el que rompió a llorar emocionado. "Sois el corazón del día a día, de los mejores grupos que he visto en mi vida, no cambiéis", remarcó.

"El corazón del club es esta afición", finalizó.

En la rueda de prensa estuvo acompañado por el presidente del Alavés, Alfonso Fernández de Troconiz, que indicó que el cambio de entrenador persigue "dar un impulso al equipo para intentar salir de las posiciones" en las que se habían metido "poco a poco".

El mandatario alavesista agradeció su trabajo y confesó que fue una decisión que les tocó tomar.