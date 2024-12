Ancelotti confirma la titularidad de Mbappé y niega haber perdido el vestuario

El estado de Kylian Mbappé a horas de la disputa de la final de la Copa Intercontinental entre el Real Madrid y el Pachuca es la gran incógnita a despejar por Carlo Ancelotti, técnico del equipo español, que dejó entrever la titularidad del delantero francés ocho días después de caer lesionado.

"La situación de Kylian es sencilla, ha entrenado bien y ha tenido buenas sensaciones, ha salido todo bien y hoy es un entrenamiento importante para evaluar sus sensaciones", reconoció el técnico del Real Madrid antes de dirigir el entrenamiento oficial de su equipo en el Lusail Stadium de Catar.

Mbappé cayó lesionado el pasado martes, en el encuentro en Bérgamo de la Liga de Campeones tras marcar al Atalanta. Sufrió un problema en el muslo izquierdo que le impidió jugar en Vallecas frente al Rayo y que ya parece superado, y podría tener minutos en la final.

"Hablaremos con él, con los doctores, y si está bien va a jugar", confirmó Ancelotti. "Si hay el mínimo riesgo, obviamente no lo hará, pero sus sensaciones son muy buenas y somos optimistas", añadió, dando por seguro que será titular.

Preguntado Ancelotti por la prensa internacional por el rendimiento de Mbappé, el técnico madridista resaltó su mejoría en rendimiento e imagen en sus últimos encuentros con el Real Madrid.

"Mbappé es un fantástico jugador y sinceramente creo que todavía no ha llegado a su mejor nivel, pero en los dos o tres últimos partidos ha estado a gran nivel. Estamos muy contentos con él, puede jugar en cualquier posición de ataque. Con la calidad que tiene puede jugar donde quiera", defendió.

Considera que no ha perdido el vestuario

El italiano del Real Madrid considera que no ha perdido "el control del vestuario" y que las causas de la irregularidad de su equipo son la falta de "equilibrio" y las lesiones que ha sufrido.

"No he perdido el control de los jugadores, por supuesto que no. Es fútbol y en el deporte hay que atravesar por momentos difíciles que aprendes a superar con los años. A veces llegan en octubre, noviembre y otras en abril o mayo. Lo importante es estar ahí y si es en estas fechas, puedes rescatar al equipo. Estamos mejorando y estoy seguro de que vamos a ser muy competitivos en la segunda parte de la temporada", defendió.

Para Ancelotti, existen razones de peso que provocan que su equipo no tenga regularidad en los resultados este curso.

"Hemos hecho cambios respecto a la pasada campaña, hemos perdido equilibrio y hemos tenido lesiones. Ahora mismo no estamos en disposición de alcanzar nuestro máximo nivel, es normal. Cuando se hacen cambios en posiciones como la defensa hay que modificar la estrategia y el sistema para que se adapten los jugadores. No es algo nuevo en el fútbol", explicó.

Por eso, el técnico italiano confesó que no está contento pero sí "satisfecho" porque ve "mejoría" en su equipo en "momentos difíciles".