El Barcelona se ha desinflado de manera alarmante en el tramo final del año: ha sumado cinco puntos de los 21 en disputa. Además, el equipo azulgrana acumula tres derrotas como local consecutivas por segunda vez en su historia y por primera vez desde hace 59 años. Una crisis histórica.

Muy lejos queda ese inicio de temporada en el que encadenó siete triunfos en LaLiga. Físicamente el equipo ha dado un bajón importante, el fondo de armario es reducido y los rivales le han tomado la matrícula tácticamente a un Flick que ha pecado de no saber implementar un plan B. Otro de los factores determinantes para explicar el bajón culé es la ausencia de Lamine Yamal.

Los datos no engañan. Sin Lamine, el Barcelona es un equipo peor, mucho peor: En la derrota en Pamplona contra Osasuna (4-2) sólo intervino en 31'; en el tropiezo frente a la Real Sociedad en Anoeta (1-0) fue baja por lesión, igual que en la igualada contra el Celta en Vigo (2-2); en el traspiés contra el Leganés (0-1) tuvo que ser sustituido en el 75 a causa de la lesión en el tobillo que le tendrá 6 semanas en el dique seco por lo que no pudo estar contra el Atlético de Madrid (1-2). Y es que ojo al dato: sólo hay un encuentro en el que Lamine ha disputado los 90 minutos y el Barça no ha firmado la victoria: en el empate (2-2) contra el Betis.

El Barcelona, que mereció más ante el Atlético, mengua sin su gran desequilibrador. Al fin y al cabo Lamine es el único jugador del actual plantel azulgrana capaz de ser determinante en el uno contra uno.