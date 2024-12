Saltan chispas en La Romareda: cabezazo y bofetón entre los dos técnicos del Zaragoza y el Racing de Ferrol

El árbitro vasco Daniel Palencia Caballero expulsó este sábado a los entrenadores del Real Zaragoza, David Navarro, y del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, al término del partido que ganó el cuadro maño (1-0) en La Romareda, un duelo que concluyó con una tangana entre ambos preparadores.

Parralo fue el primero en ser expulsado al "encararse con un técnico del equipo adversario y propinarle un cabezazo", refleja el acta arbitral en referencia a David Navarro, que lideró al cuadro aragonés tras la dimisión este miércoles del entrenador Víctor Fernández.

Cristóbal Parralo -técnico del Racing Club de Ferrol- le propina un cabezazo a David Navarro -entrenador del Real Zaragoza- al término del partido.#LALIGAHYPERMOTION#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XOUTWHFBcA — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 21, 2024

A continuación, el propio preparador zaragocista fue el siguiente en ser sancionado por "golpear con la mano en la cara" al técnico de la escuadra verde, como explica el colegiado en su escrito.

Los hechos acontecieron poco después de que el jugador del Racing de Ferrol Rober Correa viese la tarjeta roja directa, para dejar a su equipo en inferioridad numérica en la recta final de la cita liguera, una acción que ya provocó palabras de Navarro hacia el banquillo gallego tras la dureza de la jugada.

Es la primera ocasión en la que Parralo protagoniza un incidente de este tipo desde que ejerce como técnico del cuadro verde, al que se incorporó en 2021, unos hechos sobre los que ha evitado pronunciarse en la rueda de prensa posterior al partido.

Así, ha reconocido que no está orgulloso de que le expulsen, pero ha estimado que hay "cosas que no son justificables" y ha indicado que no quería decir lo que pensaba por tener una "sensación que hacía tiempo que no sentía" como profesional del fútbol.

El cordobés ha confesado que lo acaecido "no es un ejemplo para el fútbol", pero no quiso hablar más del tema, y ha aludido a la existencia de "imágenes" sobre el incidente gracias a la transmisión televisiva del enfrentamiento".

De este modo, ha pedido disculpas a su club por su expulsión, pero ha dicho que tiene "sangre en las venas" y que se "podrán contar las milongas que quieran, pero solo hay que ver la trayectoria", recordando que solo lleva una tarjeta amarilla esta temporada.

Cristóbal Parralo, durante el encontronazo, fue controlado por su segundo técnico, Javier Manjarín, y el delegado del equipo, Manuel Mesa, aunque también mediaron otros testigos y miembros del dispositivo policial desplegado por el encuentro.

Navarro, en su comparecencia tras la victoria del Real Zaragoza, tampoco profundizó en lo ocurrido y afirmó que estaba "entero" y que lo que pasa en el campo "se queda en el campo". "Ya está; la noticia es que el equipo ha ganado y dejando a cero la portería", dijo.