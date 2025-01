Tremendo terremoto en el Celta a pocas horas de visitar al Real Madrid para disputar los octavos de final de la Copa del Rey. La noticia saltaba en plena rueda de prensa del entrenador olívico, Claudio Giráldez. Tasos Douvikas, el ‘9’ del equipo céltico, se queda fuera de la convocatoria por decisión propia. No se ve mentalmente preparado. Así lo afirmaba el técnico de Porriño. Una noticia que caía como un auténtico jarro de agua fría en Vigo.

Así explica Claudio Giráldez la situación de Tasos Douvikas (1/2): «No se ve preparado, le honra ser honesto. Es una situación que no viene de ahora (...). Ni su cabeza ni su físico están (...). A lo mejor esta ventana le afecta más que a otros jugadores» https://t.co/tJyQd8jAxm pic.twitter.com/ZFiVQoMNBJ — Grada de Río (@gradaderio) January 15, 2025

Douvikas, máximo goleador de la pasada Copa del Rey, un delantero con un extraordinario olfato de gol y una gran capacidad para tirar desmarques de ruptura ha dicho basta. Tras la marcha en verano de Strand Larsen a los Wolves, el griego, que estuvo a la sombra del noruego toda la temporada pasada, pasaba a ser el teórico ‘9’ titular, al menos para el club. Sin embargo Claudio Giráldez pidió el fichaje de Borja Iglesias, delantero que llegó al Celta en clara decadencia tras salir por la puerta de atrás del Betis, no tener protagonismo en su cesión al Bayer Leverkusen y en un estado físico bastante lastrado a sus 32 años. Aún así, desde su llegada, Giráldez tenía claro quién sería su delantero titular.

Claudio es un técnico que se caracteriza por dar oportunidades a todos los jugadores de la plantilla, la meritocracia suele marcar los onces del Celta, pero con Tasos desde fuera da la sensación que no ha sido del todo justo. Giráldez, una bendición para los celestes en muchos aspectos, ha tenido su gran punto negro en la gestión de un auténtico depredador como es el griego de 25 años -fue máximo goleador de la Eredivisie con un equipo como el Utrech y en el Celta es uno de los delanteros más eficaces de su historia en cuanto a goles por minutos jugados-. Por mucho que prefieras a Borja no es muy comprensible desde el punto de vista futbolístico dentro de tu propio sistema de rotaciones que el delantero gallego sume 399 minutos más en Liga en la primera vuelta que Douvikas (1.014 del Panda por 615 del griego). Son casi 4 partidos y medio más. También cuesta entender que de 19 encuentros solo saliera como titular en 5.

A los delanteros hay que darles confianza y Giráldez con Douvikas lo que ha hecho ha sido todo lo contrario, quitársela. Tras una pretemporada en la que lució, el griego fue perdiendo protagonismo poco a poco hasta pasar a ser el tercer delantero, justo antes de Navidades, cuando Pablo Durán le adelantó en la rotación. Ahí el griego se hundió. Tasos pidió salir en la previa del partido contra la Real Sociedad y la reacción de Claudio, a pesar de que en rueda de prensa aseguró que cuenta con el jugador y es importante en su esquema, fue terminar de quebrar la confianza del ‘9’.

Y es que ojo al dato, en los últimos cuatro partidos de Liga Douvikas suma tan solo 26 minutos. Una cosa es el discurso y otra muy diferente la realidad. 26 minutos de 360 es demostrar todo lo contrario a lo que vas vendiendo. El empujón final ocurrió el pasado viernes en Vallecas. Tasos se perdió el partido de Copa del Rey ante el Racing por una faringoamigdalitis. Volvió a la convocatoria ante el Rayo pero, a pesar de que el Celta iba perdiendo 2-1, no vio césped. Ni un solo minuto. 15 jugadores de campo -incluido un Franco Cervi con una ficha infladísima al que el club lleva mucho tiempo deseando quitárselo de encima cuando en el B tienes a un carrilero zurdo como Tincho al que puedes dar la alternativa en vez de al argentino que era un claro descarte- prefirió utilizar Giráldez por delante del ex del Utrech.

Pero lo peor llegó en la rueda de prensa posterior al partido cuando aseguró que no había contado con Tasos por la enfermedad que había pasado. ¿Entonces para que lo convocas? No tiene lógica alguna. Menos aún que calentara durante varios minutos en la banda. Ese gesto terminó por destrozar a un Douvikas que siente que no tiene la confianza del entrenador y quiere buscar protagonismo en otro lado.

El griego, un animal competitivo que suele quedarse a entrenar en solitario para pulir defectos cuando el resto de compañeros se retiran en Afouteza, está mentalmente superado. Necesita un cambio de aires y sentirse importante. En Vigo su actitud de borrarse ante el Madrid le ha costado numerosas críticas, totalmente lógicas, pero no hay que pasar por alto que Giráldez, un entrenador que presume de ser de club, no ha hecho todo lo posible para evitar generar una situación muy complicada a la directiva del Celta. Y es que Douvikas fue una clara apuesta del equipo olívico, llegando a pagar 13 millones de euros por su fichaje.

Borja Iglesias, no hay que olvidar que es la ficha más alta del Betis tras la salida de Fekir, debe volver al conjunto verdiblanco la próxima temporada... por lo que en junio puedes verte con Pablo Durán como único delantero mentalmente preparado lo que obliga a acudir al mercado. Un mercado el de delanteros -que lo pregunten por San Sebastián, al Girona o al propio Betis... ya no te digo en Valencia o en Valladolid- es caro y muy limitado. Y el Celta, en tan solo cuatro meses, ha pasado de tener un ’9’ de garantías de presente y futuro -tiene contrato hasta 2028- a estar con Tasos Douvikas totalmente liquidado. Su borrada de la convocatoria ha generado un tremendo incendio que se propaga a gran velocidad a poco más de 24 horas de uno de los partidos más importantes de la temporada -esta edición de la Copa del Rey es, seguramente, la penúltima opción de Aspas, que no estará en el Bernabéu por lesión, de levantar un título que tanto merece con el club de sus amores-.