Borja Jiménez se enfrentó al Cholo Simeone en pleno partido en Butarque. Sucedió en la recta final cuando Melero López señala penalti en contra de su equipo. Borja salta del banquillo y, sorprendentemente, no se dirige al árbitro. Su ira se centra contra Simeone, al que califica de manera gráfica de llorón: "Ahora hablas, ahora lloras ¿no?", se le ve decir al entrenador abulense.

IMAGEN DAZN 📺 Melero López pitó penalti contra el Leganés tras verlo en el VAR... ... y este fue el gesto que Borja Jiménez le dedicó al banquillo del Atlético de Madrid 👀#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/mnnSrt4rQZ — DAZN España (@DAZN_ES) January 18, 2025

Jiménez le reprochó a Simeone sus palabras en la previa en las que afirmó que en el Bernabéu suceden episodios extraños con los árbitros desde hace 100 años, refiriéndose al polémico arbitraje del Real Madrid – Celta de octavos de Copa: "No vi el partido de ayer. Me comentaron ahí ciertos episodios, pero como los hay desde hace 100 años, así que no sé qué les sorprende", dijo el argentino.

Jiménez consideró que esas palabras de Simeone pudieron influir en el arbitraje de Melero y, fruto de los nervios, se levantó como un resorte para reprochar su actitud en la previa al argentino considerando al Atlético un equipo grande y que siempre los más modestos sufren muchas más injusticias como para tener que aguantar las quejas de un técnico de la jerarquía del argentino.

IMAGEN DAZN 📺 Melero López pitó penalti contra el Leganés tras verlo en el VAR... ... y este fue el gesto que Borja Jiménez le dedicó al banquillo del Atlético de Madrid 👀#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/mnnSrt4rQZ — DAZN España (@DAZN_ES) January 18, 2025

Su reacción se ha vuelto viral y después del encuentro, mucho más calmado y tras ganar los tres puntos al fallar Griezmann ese penalti que provocó la reacción de Jiménez, el técnico pepinero pedía disculpas: "Primero de todo quería pedir disculpas porque ahí en el fragor de la batalla nos hemos calentado un poco en la acción del penalti. Quería disculparme porque nos decimos muchas cosas en el banquillo, pero hoy se me ha visto a mí. No me representa y tampoco es mi intención".