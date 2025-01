Las intolerables faltas de respeto de Gavi a los jugadores del Getafe

El Getafe bajó al barro y consiguió sacar un meritorio empate ante un Barcelona que llegaba crecido al Coliseum tras sus goleadas ante el Real Madrid en la final de la Superliga y el Betis en los octavos de la Copa del Rey.

La intensidad y el oficio de los soldados de Bordalás sacó de quicio a un Barcelona que perdió los nervios en el tramo final del partido.

Futbolistas como Raphinha -que vio una cartulina por empujar a Ismael-, Balde que dio un manotazo al propio Ismael o Gavi terminaron completamente superados el partido. Gavi se las tuvo con varios jugadores azulones, uno de ellos fue Yellu, que entró en el minuto 49 por la lesión de Arambarri y terminó siendo sustituido veinte minutos después tras ver una cartulina amarilla.

Con el juego parado, Gavi se encaró con Yellu. El centrocampista del Barcelona tuvo muy mal gusto e intentó provocar al del Getafe con un mensaje despectivo: "¿Quién eres tú, quién eres tú?" le soltó en tono sarcástico. A continuación, Gavi siguió con su ataque dialéctico: "Eres malísimo, espabila anda, eres malísimo", le espetó.

Pablo Paez (Gavi) a Yellu: "¿Quién eres?", "Eres malísimo, espabila, eres malísimo".

No fue el único gesto lamentable de Gavi en el encuentro. Juan Iglesias reconoció, en los micrófonos de la cadena COPE, que Gavi les mencionó las opciones de descenso de manera irónica: "No me ha gustado que Gavi nos haya dicho a segunda. Además lo decía con la mano en la boca y le he dicho que si es tan mayorcito para decirnos a segunda, lo es también para hacerlo sin taparse", subrayó.

Fue un partido caliente en el que la tensión se palpaba en el ambiente y donde sucedieron varios roces, golpes, encontronazos físicos y verbales... pero lo de Gavi es de un mal gusto y una falta de respeto intolerable. De un niñato agrandado que va con el pecho inflado de manera inaceptable