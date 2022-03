Belasteguín denuncia 'presiones' en el pádel: "Nos han ofrecido entre 300 y 500 mil euros"

Fernando Belasteguín, para muchos el rey y la leyenda del pádel mundial desde hace décadas y actualmente. Bela es historia del deporte y como tal, cuando habla, hay que escucharle. Por esa razón el diario Marca le ha entrevistado en este inicio de curso tan intenso que vivirá este año el pádel ya que el futuro, ya presente, trae muchos cambios. La mayoría relacionados con los jugadores que han decidido dar un paso más, aparte del World Padel Tour, y buscar un mejor trato fuera de estas fronteras. Bela habla de todo ello en Marca.

El jugador argentino arrancó la temporada con Arturo Coello en Miami ganando el primer título del curso: "Muy bien, contento, a mío siempre me viene bien el parón y la pretemporada, y el haber estado en Pehuajó, donde hacía dos años que no iba, me ha hecho darme cuenta todo lo que necesitaba volver a estar en casa con mis papás. Fue una suma de todo, y eso unido a un gran inicio de temporada en la pista, y aunque todo el mundo tiene sus expectativas, honestamente no esperaba ganar un torneo tan pronto"

Un Bela que siempre ha apostado por jugadores jóvenes y que destacó nuevamente las virtudes de Coello, su actual compañero: "Le conocí en Marbella 2020 jugando previas, y me sorprendió verlo en un partido en el que, después de cada punto que hacía, decía 'qué bueno que soy'. Me llamó mucho la atención su personalidad y desde ese día lo tuve muy en cuenta, me gustaba mucho que un jugador tan joven ganase un punto en un partido de previa y se dijese eso. En el momento del cambio lo vi como una gran oportunidad, además yo me siento muy cómodo con jugadores zurdos, y la verdad es que estoy muy contento"

Eso sí, Bela se pone más serio cuando habla del calendario World Padel Tour y los torneos de la Federación Internacional de Pádel:"Teníamos claro que si queremos alcanzar el objetivo de que el pádel sea libre a partir de 2024 íbamos a tener que jugar muchos campeonatos. Y yo no quiero cerrar esta entrevista sin recordar lo más importante de todo. Todos estos años, desde que soy profesional, he oído a mucha gente decir que trabaja por el bien del pádel como deporte, y creo que a partir de 2024 se les va a ver la intención y la careta a toda esa gente. Ese año el circuito estará bajo el amparo de la FIP y la PPA, y todos los que quieran hacer crecer el deporte y hacer torneos grandes bajo las normas que pongamos tanto la Federación como los jugadores están invitadísimos. World Padel Tour, APT Tour, todos los que quieran... nadie se quedará fuera, siempre que vengan con la intención de hacer grande el pádel".

Por último cabe destacar las palabras del ex número 1 del mundo hablando de las presiones económicas que han sufrido muchos jugadores de élite en este nueva guerra entre competiciones: "Quiero añadir una cosa, que siempre se habla de los jugadores de arriba y abajo... Estoy muy feliz porque me consta que a jugadores de la Asociación como Paquito, Galán, Lebrón, Di Nenno o a mí nos han ofrecido entre 300 y 500 mil euros para que nuestra decisión sea para un lado o para otro. Y ninguno se dejó comprar, y eso me pone muy contento"