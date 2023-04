La rectificación a regañadientes de Lucía Méndez sobre Jon Rahm tras el tirón de orejas de TVE

Lucía Méndez hizo uno de los ridículos más espantosos que se recuerdan el pasado martes en ‘La hora de la 1, programa de TVE, cuando tras la espectacular victoria de Jon Rahm en el Máster de Augusta, la periodista del diario El Mundo afirmó que el golf es un "deporte de élite ajeno a las clases mayoritarias" y, a continuación, cuestionó la procedencia de Jon, "este hombre... es español, en fin, relativamente español quiero decir...". Motivo por el que dudaba de si se debía celebrar el triunfo: "Me parece bien que nos lo apuntemos pero... Hacer patria fuera siempre está bien pero no es un triunfo que despierte entusiasmo en la población".

La épica derrapada de Méndez causó una tremenda indignación en las redes sociales. El torbellino de críticas ha tenido consecuencias. El Consejo de Informativos del TVE ha emitido un comunicado donde pide a la periodista que rectifique sus palabras porque, entienden, "que las declaraciones de los tertulianos sí pueden tener un impacto directo en la credibilidad y el trabajo de los profesionales de la empresa".

Petición de rectificación pic.twitter.com/UHdxO8HMRG — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) April 13, 2023

Lucía no ha tenido más remedio que pedir disculpas a través de su cuenta oficial de Twitter, pero lo ha hecho a su manera. Pide perdón, pero... lo hace a regañadientes y mostrándose "sorprendida" de que el Consejo de Informativos de TVE "emita un comunicado sobre la 'opinión' de una periodista, colaboradora de la casa desde el año 2004, que no pertenece a los Servicios de Informativos de TVE". Y, para finalizar, afirma que "la libertad de expresión debe amparar incluso los comentarios que puedan dar lugar a este tipo de controversia".

Pero me sorprende que el Consejo de Informativos de TVE emita un comunicado sobre una "opinión" de una periodista, colaboradora de la casa desde el año 2004, que no pertenece a los Servicios Informativos de TVE. (2 de 3) — Lucía Méndez Prada (@LuciaMendezEM) April 13, 2023

El Consejo de Informativos aclara que "defienden su libertad de expresión, como no puede ser de otra forma", pero recuerdan lo que dice el epígrafe 'derecho de rectificación' plasmado en el Manual de Estilo de TVE: "Se rectificarán con diligencia y con el tratamiento adecuado a las circunstancias aquellas informaciones que se hayan demostrado falsas o erróneas, sin eludir, si es necesario, la disculpa y sin necesidad de esperar a que lo soliciten las personas o instituciones afectadas".

El ente público también deja con el culo al aire a Méndez al corregirle sus palabras tanto sobre la nacionalidad del gran Jon Rahm -le recuerdan a Lucía que Jon es vizcaíno, de Barrika, y que su familia lleva "generaciones asentada en España-, y sobre sus afirmaciones elitistas del golf con datos -es el tercer deporte por número de licencias en España, según los últimos datos disponibles del Consejo Superior de Deportes-.

La retratada pública que se ha llevado la buena de Lucía Méndez ha sido de las que hacen época.