Luis Amado: "España tendrá sus problemas pero es el mejor país en todo, como aquí en ningún lado"

Una auténtica leyenda del fútbol sala. El mejor portero de la historia de este deporte es español. Madrileño, para más señas. Luis Amado Tarodo (Arganda del Rey, Madrid, 4 de mayo de 1976) es un auténtico coleccionista de títulos. Nada menos que 51, la mayoría de ellos conquistados con el Movistar Inter —el mítico equipo de Torrejón de Ardoz cuyo propietario y fundador es el veterano periodista José María García— y con la selección española, con la que ganó dos Mundiales (Guatemala 2000 y Taiwán 2004) y cinco Eurocopas, entre otros entorchados.

Conocido como el Pulpo o la Pared, Amado era una auténtica pesadilla para los delanteros rivales. Además de sus extraordinarios reflejos y su intuición, el excancerbero madrileño, retirado de las canchas desde 2016 tras más de dos décadas en la élite, poseía un extraordinario saque con las manos, potente y súper preciso, que dejaba a sus compañeros prácticamente solos ante el marco rival.

Tras su retirada, Luis siguió ligado a Movistar Inter, el equipo de su vida, y hace cuatro años fichó por la Federación Española de Fútbol (RFEF) para seguir trabajando por el fútbol sala. "Es el deporte que me lo ha dado muchísimo, todo. Por darme, me ha dado amigos, valores y hasta una familia porque gracias a él conocí a mi mujer, que era la hermana de un jugador de Movistar Inter, así que tengo que devolverle todo lo que me ha dado", explica Amado en una entrevista a ‘Qué fue de…’, la sección de Libertad Digital, patrocinada por el grupo de restauración La Chalana, que desvela a qué se dedican en la actualidad las grandes leyendas del deporte español después de sus retiradas.

Luis repasa su dilatada a la par que exitosa carrera y habla del fútbol sala en la actualidad, sin olvidar la guerra que mantiene la Liga Nacional (LNFS) con la RFEF por hacerse con el control de este deporte a nivel nacional.

Se moja el madrileño a la hora de desvelar quiénes han sido los compañeros con más afinidad ha tenido y sus mejores entrenadores. Y, cómo no, también habla de José María García, una persona que "siempre intenta ayudar pero también exige muchísimo". "Es un ganador, para mí es como un segundo padre", apunta sobre el popular periodista, que, después de muchos años apartado de los focos, vuelve a estar de moda gracias a la serie documental de Movistar Plus que lleva su nombre.

Ricardinho, Lenisio, Jesús Herrero, Schumacher, Daniel Ibañes o Javier Lozano... son otros de los nombres propios sobre los que habla Luis Amado en ‘Qué fue de...’, donde también tiene claro que España, a pesar de que tiene "sus problemas", "es el mejor país del mundo en todo" y que "como aquí no se vive en ningún lado.