Si algo caracteriza a Antonio Ricobaldi es que nunca se muerde la lengua, le pese a quien le pese. Este exluchador y emprendedor madrileño ha aterrizado recientemente en el cargo de delegado nacional en España de WKA —las siglas en inglés de la Asociación Mundial de Karate y Kickboxing—, que es el organismo más antiguo a nivel mundial de estos dos deportes de contacto (desde 1976).

Presente en más de 115 países y con Dave Sawyer y Paul Ingram al frente de la asociación en los últimos años, la WKA trabaja por mejorar las infraestructuras, la organización de eventos y hasta los arbitrajes —"que es un tema muy delicado", como destaca Antonio Ricobaldi— de las artes marciales.

Por la WKA han pasado auténticas leyendas, actores y luchadores de la talla de Chuck Norris, Jean-Claude van Damme, Dennis Alexio, Benny The Jet Urquidez, Ramon Dekkers o Rob Kaman, como recuerda Antonio Ricobaldi en una entrevista a Libertad Digital que tuvo lugar en el estudio de tatuajes Red Kirin Tattoo, en el madrileño barrio de Malasaña.

"La WKA es una asociación que da mucho prestigio y que ayuda a los luchadores porque los que quedan campeones en sus países luego tienen grandes posibilidad de salir a pelear al extranjero. Hay campeones de Kunlun Fight, Glory o Bellator que han sido campeones de WKA, donde lo que queremos es seguir apoyando los grandes eventos y, sobre todo, al deportista", destaca el delegado nacional en España, que presume del "récord de conseguir que 200 clubes se afilien en un mes a la WKA".

Ricobali, que también fue luchador amateur —disputó más de 70 peleas—, dice a este periódico que la pandemia del coronavirus le ha enseñado a "pensar en el proyecto a corto-medio plazo, más que a largo plazo", al tiempo que ensalza los valores de los deportes de contacto y de las artes marciales como "el sacrificio, el respeto y la humildad". "Las artes marciales son un modus vivendi que llegan debido a un modus operandi", asegura el delegado de WKA España, que también es promotor de veladas y ha representado a luchadores como Juan Martos, Sergio Cabezas, David Lahm o el gran prospecto nacional Rubén Rondón.

Además, Antonio Ricobaldi lanza un claro mensaje para "ciertos de comunicación que no sólo no apoyan los deportes de contacto, sino que parece que van en detrimento de ellos". "Parece que sólo hay que sacar noticias cuando ocurre algo extradeportivo: que un boxeador se ha peleado en la calle o un luchador de kickboxing ha tenido un problema personal… Publican noticias perniciosas, mientras que los medios más tradicionales y los más patrióticos son los que no hacen eso: hablan del deporte como lo que es, un deporte", añade el delegado nacional de WKA España en la entrevista a Libertad Digital.