El secreto de Lance Armstrong: ¿por qué nunca dio positivo?

Lance Armstrong ganó dopado siete Tours de Francia y por eso es y será, una vez reconocido por él mismo, una gran lacra y vergüenza dentro de la historia del deporte. Sigue habiendo mucho misterio sobre cómo logró salirse con la suya y él no tiene reparos en dar razones y modos sobre lo que logró.

"Me han hecho 500 pruebas y nunca he fallado un control antidopaje. Eso no es mentira. Es la verdad. No había forma de evitar el control. Cuando meé en la taza y analizaron el pis en la taza, pasó", comentó en el podcast Club Random.

¿Por qué no daba positivo? Lance lo explica: "La realidad y la verdad de todo esto es que algunas de estas sustancias, sobre todo la más beneficiosa, tiene una vida media de cuatro horas. Ciertas sustancias, ya sea cannabis o anabolizantes, o lo que sea, tienen vidas medias mucho más largas"

"Podrías fumarte ese porro e ir a trabajar conduciendo tu tractor... en dos semanas y dar positivo, porque la vida media es mucho más larga. Con la EPO, que fue el combustible para cohetes que cambió no sólo nuestro deporte, sino todos los deportes de resistencia, tienes una vida media de cuatro horas, por lo que sale del cuerpo muy rápidamente", relata el americano.

Lance Armstrong sigue aumentando su leyenda negra y con este tipo de narraciones no se ayuda personalmente ni mucho menos.