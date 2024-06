Final muy cruel para la española Laura García-Caro en la prueba de 20 kilómetros marcha de los Europeos de atletismo que se disputan Roma. La onubense se las prometía felices, sabedora de que acariciaba la medalla de bronce tras las italianas Antonella Palmisano y Valentina Trapletti.

A cinco metros de la línea de meta, Laura alzaba el brazo al cielo de Roma para celebrar el bronce cuando de repente se vio superada por la ucraniana Lyudmila Olyanovska. La onubense, de 29 años, miró a su derecha para ver cómo Olyanovska la terminaba adelantando. Su cara fue de asombro absoluto.

😰¡LA IMAGEN DESGRACIADA DEL DÍA! Laura García-Caro se queda sin medalla a escasos metros de la meta. Ya celebraba el bronce cuando la ucraniana Olyanovska le pasa en la misma línea de meta. 😞Su cara en la repetición lo dice todo. pic.twitter.com/4vvGAegQKN — Teledeporte (@teledeporte) June 7, 2024

García-Caro firmó el mismo tiempo que Olyanovska, 1:28:48, a 40 segundos de Palmisano y a 11 de Trapletti, que firmaron un doblete de ensueño para la marcha italiana.

En cuanto al resto de españolas, Cristina Montesinos fue sexta (1:29:07) y Raquel González sólo pudo ser novena (1:30:05).

"Estoy muy decepcionada por haber perdido el bronce en el último momento. Veía que estaba cerca, en el 100 la he visto más lejos y pensaba que no me pillaba... pero me ha pillado. Gracias a toda la gente que me está empujando siempre. Con el tiempo valoraré volver a estar aquí", decía García-Caro, después del varapalo sufrido en Roma, en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).