Pogacar sentencia el Tour y deja KO a Vingegaard

El esloveno Tadej Pogacar, maillot amarillo del Tour y ganador de la decimoquinta etapa, aseguró que los más de tres minutos que tiene sobre el danés Jonas Vingegaard le dan confianza pero aseguró que mantendrá el esfuerzo en las seis etapas que restan hasta París.

"Estoy muy contento del momento de forma que tengo y de la forma en la que, gracias al equipo, he podido superar esta etapa en la que ha hecho mucho calor y yo con el calor no me suelo encontrar bien", dijo el corredor del UAE.

Pogacar consiguió su tercera victoria de etapa en este Tour, la décimo cuarta en su carrera, la segunda consecutiva y la séptima en los Pirienos, lo que conforta su maillot amarillo con una renta de 3.09 sobre Vingegaard y de 5.19 con el belga Remco Evenepoel.

"No me imaginaba salir tan bien de este fin de semana en los Pirineos. El Visma ha trabajado mucho para fatigarme, pero he podido resistir. Estaba al límite cuando Jonas ha atacado, ha enviado muchos vatios, pero enseguida he visto que él tampoco iba tan fuerte, que sufría", señaló.

"En estas etapas de montaña, con tanta pendiente, ir a rueda tampoco es tan interesante, he tratado de seguir su ritmo. Cuando él ha acelerado para distanciarme he notado que ya no lo hacía con tanta potencia y por eso he decidido lanzar yo el ataque", comentó.

Pogacar aseguró que este año ha cambiado su preparación, tanto encima de la bici como en otros aspectos y que ese trabajo "está dando frutos", como ya se vio en el pasado Giro de Italia: "Todas las piezas del puzzle empiezan a encajar".