Javier Guillén: "¿Calor en la Vuelta? Esto es ciclismo y la épica no se negocia"

La Vuelta a España 2024 hace su primer alto en el camino después de haberse disputado las nueve primeras etapas, de las 21 que tiene la presente edición, en tierras de Portugal, Extremadura y Andalucía. Más emoción imposible en la ronda española, donde actualmente el líder de la clasificación general es el australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) por delante del esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora), a 3:53, y del ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), a 4:32.

Por detrás asoman los españoles Enric Mas (Movistar Team), a 4:35, y Mikel Landa (Soudal Quick-Step), a 5:17, en una de las ediciones más apretadas y bonitas que se recuerdan de los últimos años. Y es que, en lo que llevamos de carrera, ha habido hasta cuatro líderes distintos: el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates), el belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) y los citados Roglic y O’Connor.

"Es una Vuelta muy abierta donde, hoy por hoy, no sabemos quién es el favorito a ganar en Madrid. Cada día, en vez de perder un favorito, vamos ganando más", afirma el director de la ronda española, Javier Guillén, en una entrevista al programa El Primer Palo, presentado por Dani Blanco, donde hace balance de lo que llevamos de carrera y coincidiendo con el primer día de descanso de esta Vuelta 2024.

El pelotón se traslada de Granada a Vigo para seguir su recorrido por Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja, antes de la crono final de Madrid que cerrará la ronda española el próximo domingo 8 de septiembre.

"Estoy muy contento con lo que hemos visto hasta ahora, con etapas increíbles que han funcionado muy bien, desde Villuercas hasta Hazallanas. Ahora mismo tenemos un líder muy destacado y con el que casi nadie contaba, como es O’Connor, pero teniendo en cuenta lo que queda de Vuelta, cualquiera que haga una apuesta puede acertar o puede equivocarse… y yo tampoco me voy a mojar", dice Guillén en los micrófonos de esRadio.

"Al final el ciclismo consiste en contar historias que no te esperas. Llevamos nueve etapas, pero parece que son muchas más por todo lo que está pasando. Estamos ante una Vuelta absolutamente espectacular, con una incertidumbre que no habíamos tenido a lo largo de la temporada y por eso esta Vuelta hace que sea más especial", afirma el director de la carrera.

Javier Guillén no rehúye las distintas polémicas que están rodeando a esta Vuelta 2024, entre ellas la del intenso calor que está haciendo. "Claro que me preocupa, pero este deporte es así. Nosotros en la organización nos movemos por baremos, datos y estadísticas, teniendo en cuenta todos los factores. Por supuesto que el calor ha afectado a la carrera, pero ha sido de forma positiva", apunta en este sentido.

"El ciclismo consiste en gestionar esfuerzos, y en esta Vuelta no ha pasado nada que no haya pasado otros años porque en verano siempre hemos tenido calor. Esto es cuestión de épica y la épica no se negocia. En Andalucía ha hecho mucho calor, de acuerdo, pero ahí están las etapas espectaculares que hemos tenido en Hazallanas o Cazorla", destaca.

El director de la Vuelta asegura que lo que queda de carrera también promete emociones fuertes, con etapas de "mucha enjundia", como las de "Ancares (con 5 kilómetros muy complicados), Cuitu Negro o Picón Blanco (de altísima montaña)… aunque yo me quedo con la crono de Madrid".

Precisamente, hablando de las contrarrelojes, Javier Guillén explica por qué esta modalidad ha perdido peso en las grandes vueltas en los últimos años, no sólo en la Vuelta a España. "La crono establece muchas diferencias y hoy por hoy los corredores son muy completos. Es un buen debate y no me voy a esconder: nosotros somos los primeros que hemos reducido las cronos porque no queremos que haya grandes diferencias que luego todos los corredores quieren conservar y gestionar. No hay capricho en esto", finalizó Guillén en la entrevista a El Primer Palo.