Luto en el mundo del culturismo por la trágica muerte de Illia Golem, el 'mutante' más monstruoso del mundo

Luto en el mundo del culturismo por un nuevo fallecimiento -son varios los que han acontecido en el último año-. Illia Golem, conocido como 'The Mutant', ha fallecido a los 36 años por causas que todavía se desconocen, aunque todo parece indicar que sus hábitos han podido resultar letales.

Golem, considerado por muchos como el culturista más monstruoso del mundo, era una de las figuras con más seguidores por su increíble estado físico: el checo llegó a pesar 165 kilos a pesar de que medía 1,85 metros. Gracias a esa corpulencia era capaz de levantar 272 kilos en press banca y 317 kilos en peso muerto.

Él mismo sabía que se jugaba la vida y no recomendaba a nadie la dieta que estaba siguiendo y mucho menos las prácticas que llevaba a cabo para obtener más músculo: "De niño quería ser como Arnold Schwarzenegger y Stallone en Rambo. Y que la gente al cruzarse conmigo vieran a un monstruo. Quería estar tan fuerte como mis ídolos de Hollywood. En mi pequeño pueblo, se abrió un gimnasio y me apunté", narraba él mismo en su canal donde mostraba su proceso. "Cuando comencé a entrenar no había Internet ni redes sociales para aprender, me guiaba solo por mis conocimientos en revistas y la ayuda del dueño del gimnasio", decía.

Aunque se desconocen las causas exactas de su deceso, algunos expertos afirman que podría deberse al synthol, los anabolizantes o a la inmensa cantidad de calorías diarias que necesitaba para mantenerse. En alguna oportunidad, the mutant comentó que llegó a consumir hasta 16.500 calorías al día, las que en su mayoría provenían de proteínas y que si se ingieren en exceso pueden provocar fallo renal y en el hígado, según informan los expertos.

La revista Men's Health publicaba hace un año la dieta que seguía este culturista no profesional:

• Comida 1: 300 gramos de avena en copos.

• Comida 2: 3 platos de sushi de 36 piezas cada uno. (1600 gramos de arroz, 800 gramos de salmón).

• Comida 3: 1300 gramos de ternera y un postre de crepes con helado.

• Comida 4: 500 gramos de arroz, aceitunas, omega 3 y más un tazón de pasta fresca.

• Comida 5: 200 gramos de queso y 300 gramos de pasta.

• Comida 6: Otros 1300 gramos de ternera y 700 gramos de queso cottage o requesón.

Numerosos casos

No es el primer caso en el que un fisicoculturista muere a causa de las prácticas que realizan para obtener ciertas figuras corporales. A comienzos del pasado mes de agosto, el profesional brasileño de esta disciplina Antonio Leso Brás de Souza moría con tan solo 26 años debido a un paro cardiaco sufrido en mitad de la competición Navega Open Championship 2024.

Hace tan solo una semana, el brasileño Matheus Pavlak fue encontrado sin vida a los 19 años. Hace unos meses, a mediados de abril, el culturista mallorquín de 50 años Xisco Serra falleció víctima de una indisposición estomacal.