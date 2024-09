Madrid Marcha "da la nota" con una presentación por todo lo alto

La tercera edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha, Cita de Campeones -prueba de categoría Gold que este año cierra el World Race Walking Tour (circuito mundial de marcha)- ha sido presentada hoy en CasaClub Madrid con el lema ‘Madrid Marcha da la nota’.

La carrera, que se disputará el próximo domingo 6 de octubre en la Gran Vía madrileña, cuenta a partir de ahora con una novedad importante, pues pasa a tener como patrocinador principal a Silbö Telecom, compañía de telecomunicaciones cien por cien española que vio la luz hace menos de un año. De esta forma, la prueba pasa a denominarse oficialmente Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom.

La presentación celebrada en CasaClub ha estado conducida por el periodista Alberto Hernández, redactor jefe de la revista ‘Corredor’ y considerado como la voz del atletismo en España. En el acto han intervenido los marchadores Diego García Carrera -promotor y director técnico del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom- y Laura García-Caro, además de Gorka Auñón, director de marketing (CMO) de Silbö Telecom; Ricardo Echeita, subdirector general de Estudios y Formación Deportiva de la Comunidad de Madrid (CAM); Gregorio Ramírez Arias, director general de Deporte del Ayuntamiento de Madrid; y el periodista Javier Callejo, director de Deportes de Telemadrid y gran aficionado al atletismo.

"La cita más bonita del calendario mundial"

García Carrera, que además de marchador y director del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom también es un destacado músico -toca el trombón en la banda ‘Clandestina Big Band’-, ha afirmado que Madrid Marcha es "sin duda alguna la cita más bonita del calendario mundial". "Es un sueño hecho realidad porque llevamos a la Gran Vía una prueba del circuito mundial, cuidando todos los detalles que sabemos que se necesitan y poniendo la marcha al alcance de todos (…) Es una gran oportunidad para poder disfrutar de un espectáculo de primer nivel, gratis y al lado de casa", ha señalado el atleta madrileño sobre esta prueba Gold del World Race Walking Tour, organizada por la empresa de eventos deportivos G2O Publisport y que de nuevo volverá a constar de tres carreras: una conjunta en categorías sub-12 (2km) y sub-14 y sub-16 (3km), otra de 5km en sub-18 y sub-20 y, el plato fuerte, la de 10km en categoría absoluta (conjunta masculino y femenino, con clasificaciones separadas).

Asimismo, García Carrera ha anunciado que el evento será transmitido este año en directo por Telemadrid y LaLiga+, mientras que Alberto Hernández ha confirmado la participación en esta tercera edición de algunas estrellas de la marcha mundial como el español Paul McGrath, el sueco Perseus Karlström y el italiano Francesco Fortunato, estos dos últimos campeones de las dos primeras ediciones.

Homenaje a Álvaro Martín

Igualmente, en esta ocasión se rendirá un merecido homenaje en la Gran Vía al marchador extremeño Álvaro Martín, campeón olímpico, mundial y europeo, que recientemente ha anunciado su retirada de la alta competición a los 30 años de edad.

Por su parte, Gorka Auñón ha dicho en el acto celebrado en CasaClub que a Silbö Telecom, compañía que también es patrocinadora principal (main sponsor) de la selección española de fútbol -campeona de la Eurocopa 2024 disputada en Alemania- y de clubes como el Cádiz CF, Levante UD y CB Silbö San Pablo Burgos, le gusta patrocinar a varias instituciones deportivas y en este caso concreto al Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom porque se trata de "una súper prueba". "En menos de un año hemos conseguido varios éxitos, como ser premiados como Mejor Lanzamiento de una OMV (Operadora Móvil Virtual) en España, y hemos llegado a los 80.000 clientes en apenas cinco meses. Pero esto es una carrera de fondo y con cualquier distracción te puedes acabar quedando en el vagón de cola. Como los deportistas, en Silbö Telecom también somos bastante ambiciosos y siempre queremos más".

Javier Callejo dice tener "mucha ilusión por participar en la puesta en marcha de esta tercera edición de Madrid Marcha. El año pasado en Telemadrid realizamos 150 retransmisiones deportivas y este año vamos a superar las 400. Queríamos estar todavía un poco más presentes en el mundo del atletismo y no podíamos dejar escapar esta oportunidad del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom, donde sus dos pilares, Diego García Carrera y Gerardo González (CEO de G2O Publisport), demuestran la profesionalidad del proyecto delante de la cámara y la honradez detrás de ella, y es por ello por lo que Telemadrid tiene que apostar por esta prueba de Madrid Marcha".

Para Laura García-Caro, "la Gran Vía es un circuito muy duro, pero también muy bonito. No podía faltar a esa cita, pero me sigue sorprendiendo que se cumpla ya la tercera edición". Además, la marchadora onubense lamenta que "en España se sabe de marcha mucho menos de lo que se debería, pero al final es una especialidad que todo el mundo acaba disfrutando muchísimo (…) Es un sueño volver a estar compitiendo muy alto, no se valora lo que se tiene hasta que se pierde".

La Gran Vía, "envidia de otras ciudades"

Gregorio Ramírez Arias, como representante del Ayuntamiento de Madrid, ha asegurado que la "Gran Vía es el mejor escenario posible, un escenario internacional que es mundialmente conocido y es la envidia de otras ciudades. Todos quieren pasar por la Gran Vía".

Ricardo Echeita ha señalado que "la Comunidad de Madrid tiene que ir de la mano de estos proyectos y ayudar a que salgan adelante. Estamos emocionados con nuestro trabajo, pero esto más que un trabajo es un placer. Diego (García Carrera) es un enorme seductor y cuando entró por la puerta de mi despacho para venderme su proyecto, tuvimos química desde el minuto uno. A esta prueba no se le puede decir que no".

Impacto en los medios

Como muestra de la importancia del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom, cabe destacar que el primer año (2022) tuvo 79 millones de impactos en medios de comunicación, mientras que en 2023 se elevó a los 390 millones, según ha destacado Alberto Hernández al final de un acto que estuvo amenizado por las canciones interpretadas por la banda ‘Clandestina Big Band’ y al que igualmente acudieron el presidente de la Federación de Atletismo de Madrid, Isidro Arranz, y el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), José Damián González.

Una vez más, ‘Madrid Marcha da la nota’. La prueba ya ha empezado a andar con la presentación en CasaClub y el plato fuerte será sin duda la celebración del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom, de nuevo en la Gran Vía madrileña y con los mejores marchadores del mundo sobre el asfalto de una las calles más icónicas de todo el mundo.