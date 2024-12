Las estaciones de Andorra se preparan para Navidad con 200 kilómetros de pistas y previsión de nuevas nevadas

Las estaciones de Andorra preparan una amplia propuesta de actividades y experiencias para estas fiestas de Navidad. Bajadas de antorchas y de lucecitas, la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos, cenas de primer nivel bajo las estrellas, actividades mágicas como el mushing o après-ski con reconocidos DJ internacionales son algunas de las propuestas más destacadas en los próximos días.

Además, destacaron que todo ello en un marco de condiciones de esquí que se prevé muy favorable con la llegada de un frente frío que traería nuevas nevadas en los próximos días y que permitirán seguir mejorando el estado de las pistas. Además, se seguirá ampliando los kilómetros esquiables disponibles en Grandvalira, donde actualmente existen prácticamente 120 km de pistas disponibles, y de cara a este fin de semana se prevé estar en torno a los 130 km, en función también de las nevadas.

Una de las pistas que estará operativa a partir del día 26 de diciembre es la nocturna del sector Pas de la Casa. Será una de las dos opciones para esquiar más allá del cierre habitual de las pistas, puesto que se complementará con el Sunset Park Peretol by Henrik Harlaut para los amantes del Freestyle.

Por su parte, Pal Arinsal y Ordino Arcalís siguen con prácticamente el 100% de las pistas y remontes abiertos, sumando así más de 200 km esquiables entre las tres estaciones. Además, se prevé seguir produciendo nieve de cultivo en los próximos días gracias a las bajas temperaturas y continuar ampliando las pistas abiertas progresivamente.



Bajada de antorchas

Como ya es tradición, el 31 de diciembre a las 18 horas, el sector Soldeu de Grandvalira cerrará el año con un espectáculo de luz y fuego con una bajada de antorchas en las pistas Ós, Bosc Fosc y Avet. Además, el sábado 4 de enero, Soldeu acogerá una nueva bajada de lucecitas para que los niños y niñas de entre 6 y 12 años también puedan participar. El Demo Team, estará presente en las dos bajadas de Soldeu para realizar un increíble descenso con traje de luces led, junto con las máquinas retrac.

El sector Pas de la Casa también acogerá su tradicional bajada de antorchas el 5 de enero coincidiendo con la llegada de los Reyes Magos. La cabalgata irá acompañada de fuegos artificiales, y el espectáculo visual se completará con el desfile de los Reyes Magos por las calles del pueblo.

Pero no sólo los Reyes Magos visitarán las estaciones. Papá Noel, entre el 23 y el 25 de diciembre, esquiará por toda la estación de Ordino Arcalís y visitará el Jardí de Planells, para después encontrarse en el restaurante con los niños que quieran darle su carta. Para los niños que estén en Grandvalira, el 24 de diciembre por la mañana, Papá Noel se acercará a los jardines de nieve y a las Escuelas de Esquí de los diferentes sectores. Los niños y niñas que quieran visitarlo, merendar con él y darle su carta podrán hacerlo en la Cabaneta de Incles y en el Mon(t) Magic Family Park. En el caso de Pal Arinsal, Papá Noel también ofrecerá visitas con merienda y juegos y actividades con los elfos en el Restaurante Rustic desde el día 20 de diciembre.

El objetivo es que se pueda vivir la Navidad y combinarlo con el esquí para toda la familia, en las pistas o aprendiendo con las escuelas de las diferentes estaciones, que estarán operativas en esquí, Snowboard, Freestyle y Freerride para todas las edades y niveles. De hecho, el domingo 21 en la Plataforma de Soldeu, se realizará una jornada de iniciación gratuita en el Snowboard Burton Riglet dirigida a niños y niñas de 4 a 10 años.

Fin de Año

Una de las novedades de estas Navidades es que, por primera vez, L’Abarset, el après-ski de referencia en los Pirineos, organiza una gran fiesta de Fin de Año. Así, para dar la bienvenida al 2025, se hará el après-ski, una cena y un after party con prácticamente 12 horas non stop y diversas fórmulas de entradas para disfrutar de todo o sólo una parte de la propuesta. Además, estas Navidades, L’Abarset organiza otras grandes fiestas como la Bresh del día 27, de la mano de la promotora de origen argentino y llamada ‘la fiesta más linda del mundo’, o The Trivute, el día 29, una iniciativa solidaria en la que la recaudación de las entradas irá destinada al Banco de Alimentos de Cáritas Andorrana y a la Asociación de Enfermedades Minoritarias de Andorra (AMMA).

Aparte de las propuestas de L’Abarset, Ordino Arcalís también acercará la música a sus usuarios con una fiesta en la terraza KoKoi el 28 de diciembre de la mano del DJ John Holt y todos los sábados de 15 ha 17 h con el DJ Oscar Folch.

Moonbikes

Por otro lado, el entorno natural de las estaciones se puede descubrir esta Navidad a través de distintas actividades. La principal novedad serán las MoonBikes en Soldeu, las motos de nieve eléctricas 100% sostenibles, que se estrenarán a partir del 26 de diciembre.

Otras opciones para estas fiestas son actividades como el mushing (atravesar los bosques en trineos tirados por perros) o las excursiones guiadas por los Grandvalira Mountain Guidas con esquí de montaña o raquetas de nieve. Además, siempre que la meteorología lo permita, también se puede aprender a escalar por el hielo en Ordino Arcalís y en Grau Roig. Todo ello se suma a las atracciones del Mon(t) Magic Family Park de Canillo como el Màgic Gliss y la tirolina o la posibilidad, por ejemplo, de deslizarse por la pista de trineos en Pal Arinsal, entre otras muchas.

Cenas con sello Michelin

Las propuestas gastronómicas de las estaciones son otro de los atractivos para estas fiestas. Este año los visitantes de Grandvalira pueden disfrutar de las creaciones del chef estrella Michelin Nandu Jubany en el Vodka Bar y la Brasserie Piolet. Los amantes de la gastronomía gourmet contarán con muchas otras opciones en Grandvalira como los clásicos Wine & Meat Bar by Jean Leon (Soldeu), el Racó de Solanelles (sector Encamp), el Restaurante Llac de Pessons (Grau Roig) o la Arrocería (El Tarter).

En cuanto a Pal Arinsal, el restaurante Pla de la Cot, situado a 2.000 metros de altitud, ofrece una experiencia gastronómica con vistas al cielo estrellado en el corazón del Pirineo. De hecho, para llegar es necesario hacerlo en esquí de montaña o retrac. En el Coll de la Botella, también se pueden degustar sus arroces y carnes a la piedra mientras se disfruta de la astronomía. En Ordino Arcalís, el restaurante La Coma sirve sus platos de cocina de montaña.