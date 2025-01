Claudia Fernández Sánchez es la irrupción más inesperada en muchos años. El pádel femenino cuenta con grandes talentos, pero ninguna ha llegado tan arriba y siendo tan joven. Apodada "la niña maravilla", Claudia, aunque nació en Madrid, vive en un pequeñísimo pueblo en Toledo y se hace 45 minutos cada día para entrenar. En realidad ese camino no lo hace ella sola. No puede todavía porque no tiene el carnet de conducir. Está en ello, pero tiene una buena razón para no haberlo conseguido todavía. Claudia nació en febrero de 2006, todavía tiene 18 años, no ha terminado el colegio y, aun así, ya es la tercera mejor jugadora del mundo. Dice ser tímida, pero no lo parece, ni ante las cámaras, ni cuando juega al pádel delante de miles de personas.

Su vida cambió por completo tras una llamada de Gemma Triay. Hace un año casi nadie le conocía y ahora la gente le pide autógrafos y fotos por la calle. Pasó de no superar los cuartos de final, a pelear por todos los títulos, ganando el primero en Chile y convirtiéndose con 18 años tres meses y seis días en la jugadora más joven en ganar un torneo profesional de pádel. Pasó de jugar en pistas secundarias, a disputar títulos ante miles de personas, como hizo en un abarrotado Wizink Center, en Madrid. Hay adultos, con ya canas, que sufren al salir de su rutina o burbuja porque no quieren cambios. Claudia, con aparato corrector en la boca todavía, asumió que su vida iba a dar un giro de 180º como el que se va a comprar una barra de pan a la vuelta de la esquina. Ella, al menos en apariencia, lo ha asumido con una madurez impropia de su edad y, desde luego, en la pista no parece esa chica tímida que dice ser. Juega igual ante 30.000 personas, que delante de su padre Vicente, de quien le viene su afición por este deporte. Vicente es profesor de pádel, pero es su segundo trabajo, es más un hobby para él.

Este año Gemma Triay ha decidido cambiar de pareja y marcharse con Delfi Brea. Ha explicado que lo hace porque no quiere presionar a Claudia, que quiere volver a ser la número 1 del mundo y Claudia todavía para meterle aun más presión. Gemma conoce a Claudia, pero quizá no tan bien. "La niña maravilla" respeta su decisión, pero no la comparte. Dice que quiere y se ve preparada ya para ser la número 1. Es tan ambiciosa como desinformada, puesto que desconocía que la más joven en lograrlo fue Marta Ortega, con 4 años más de los que tiene ella. ¿Lo conseguirá? Mi apuesta es que sí, estoy bastante convencido. Quizá no sea este año, pero no tardará en lograrlo. Nunca he visto tanto talento a una edad tan prematura.