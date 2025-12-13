El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha instado a la Real Federación Española de Tiro Olímpico a cesar "de manera inmediata" a su presidente, Miguel Francés, condenado en sentencia firme por un delito de apropiación indebida.

"El Consejo Superior de Deportes expresa su más profunda indignación ante la decisión de la Real Federación Española de Tiro Olímpico de convocar su Asamblea General ordinaria este sábado, 13 de diciembre, sin incluir en el orden del día la ejecución de la sentencia firme condenatoria contra su presidente, Miguel Francés, declarado autor de un delito continuado de apropiación indebida", indicó en un comunicado.

Además, el organismo presidido por José Manuel Rodríguez Uribes recalcó que en respuesta a una solicitud formal del CSD, la Audiencia Provincial de Asturias confirmó el pasado 26 de noviembre la firmeza de la sentencia que impone a Francés "dos años de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos en federaciones deportivas durante el tiempo de condena".

"A la luz de esta resolución judicial, el CSD recuerda que el artículo 60.6 de la Ley del Deporte establece que "cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán abandonar el cargo de forma inmediata, notificando tal circunstancia al Consejo Superior de Deportes"", apuntó.

También recuerda que esta advertencia "fue comunicada en persona al presidente de la Real Federación Española de Tiro Olímpico tan pronto como se tuvo conocimiento de la firmeza de la sentencia", instándole "a abandonar de manera inmediata su cargo"; así como al secretario general de la Real Federación Española de Tiro Olímpico mediante oficio remitido el 11 de diciembre, fecha en la que el CSD "constató que el orden del día de la Asamblea General no contemplaba el cese de Miguel Francés".

"El CSD considera inadmisible que una persona condenada -en su caso, por un delito que atenta directamente contra la integridad y la ética en la gestión deportiva- pretenda mantenerse en la presidencia de una federación. El CSD reitera su solicitud a la Real Federación Española de Tiro Olímpico para que ejecute la sentencia firme y asegure el pleno cumplimiento de la legislación vigente, reservándose el derecho a adoptar las medidas que considere oportunas en el ejercicio de sus competencias. El deporte español merece dirigentes ejemplares, comprometidos con la transparencia y con sentido de la responsabilidad", finalizó.