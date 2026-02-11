La confesión más sincera y surrealista de la historia de unos Juegos: "La medalla queda en un segundo plano, fui infiel"

Jamás se vio una imagen semejante cuando un deportista recoge su medalla. Un hecho insólito que está dando la vuelta al mundo. Ha ocurrido en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en plena zona mixta. Un guión propio de Quentin Tarantino. Todo era normal, Sturla Holm Laegreid, el noruego de 28 años que se había alzado con el tercer puesto en la prueba de 20 km, hablando de su meritoria medalla de bronce cuando de repente se le cambió la cara y empezó a llorar al abrirse en público ante todo su país -le estaba entrevistando la NRK, televisión de su país-.

Lo más bizarro de #MilanoCortina2026. Tras ganar la medalla de bronce en biatlón, 🇳🇴 Sturla Holm Laegreid cuenta al mundo que ha sido infiel a su novia. 🗣️ "Hace medio año conocí a la mejor persona del mundo, la más bella. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida" pic.twitter.com/TllOheHIfM — José Manuel Amorós (@AmorosLive) February 10, 2026

"Es una medalla importante, es la primera individual y quiero dar las gracias a los que me ayudaron, Pero hay alguien con la que quiero compartir la medalla que quizás no me esté viendo hoy. Hace seis meses conocí a la mujer de mi vida. La persona más guapa y amable de este mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida: le fui infiel".

Una confesión que dejó estupefactos a los presentes. Laegreid se maldijo y gritó su amor sincero que retumbó en todos los Alpes italianos: "Se lo conté hace una semana y ha sido la peor de mi vida. Probablemente mucha gente me mira ahora con otros ojos, pero yo sólo tengo ojos para ella. No sé qué quiero hacer con esto, pero el deporte queda en un segundo plano. Yo sólo tengo ojos para ella. Me he dado cuenta de que esta es la mujer de mi vida y que no puedo vivir toda mi vida ocultándoselo. Mi única forma de alcanzar mi objetivo es contarlo todo y ponerlo todo sobre la mesa, y esperar que ella siga queriéndome. Lo he hecho por ella y ahora por todo el mundo. No tengo nada que perder. Asumo las consecuencias, pero espero que este 'suicidio social' le demuestre cuánto la quiero".

Habrá que estar atentos a este culebrón y si el reconocimiento sincero del noruego encuentra el perdón de su amada.