Eileen Gu, la multimillonaria del esquí que conquista EE.UU, China y cinco medallas olímpicas

¿Quién es Eileen Gu? Si usted es gran fanático de los Juegos Olímpicos de Invierno, quizá sí sepa responder a esta pregunta. Si no es su caso, sepa que estamos hablando de una estrella mundial, muy popular en su país de origen, Estados Unidos, y en el el país por el que compite, la República Popular de China. Eileen Gu es multimillonaria, pero no lo es gracias al esquí, deporte con el que ha logrado cinco medallas olímpicas. Se estima que la deportista, nacida en San Francisco (EE.UU) en 2003, obtuvo unos ingresos de unos 23 millones de dólares en el 2025, logrando ser la cuarta deportista femenina mejor pagada del mundo según la lista Forbes, solo por detrás de las tenistas Coco Gauff, Aryna Sabalenka e Iga Świątek.

¿Cómo lo ha logrado? Al ser un fenómeno de masas, ha firmado patrocinios con marcas de lujo y empresas importantes como Louis Vuitton, Victoria's Secret, Tiffany, Red Bull o Porsche, y marcas chinas como Anta, Mengniu Dairy y Luckin Coffee. Sus ganancias por premios deportivos de esquí están en torno a los 100.000 dólares anuales.

De padre estadounidense y madre china, Eileen Gu ha sabido conquistar los dos mercados financieros más poderosos del mundo mientras sigue destacando como deportista. La esquiadora freestyle logró su quinta medalla olímpica en los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 con un último salto donde tenía la máxima presión. Fue de menos a más, remontando tras haberse caído en el segundo salto y tocar el suelo con la mano, para terminar en segunda posición en la clasificación. Una medalla que quizá le sepa a poco porque venía a defender el oro que logró en Pekín en 2022.

🤯🎿 3,2,1... GU (pese a la tensión) 🇨🇳 Eileen Gu salva la papeleta tras un segundo salto con caída y se pone primera de la clasificación pese a la presión de ser su último intento#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/1Up2rY2mU0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 14, 2026

Esta plata se suma a la obtenida días antes en slopestyle. No es solo una cara bonita, es la esquiadora de freeski con más medallas de la historia y la atleta más laureada de China en los Juegos de Invierno y esto, en un país tan competitivo y exigente, no es cualquier cosa. Y todavía le queda por competir en halfpipe, donde buscará cerrar estos Juegos con un oro, el que defiende también de 2022. Sus orígenes, el ser un puente entre dos culturas tan opuestas y su belleza le han ayudado, pero su fama se la ha ganado en las pistas de ski desde muy pequeñita.

Gu, en su Instagram

Gu, nacida en Estados Unidos, criada en Estados Unidos, vive actualmente en los Estados Unidos, pero a los a los 15 años tomó la decisión de competir para China, y desde entonces ha levantado críticas al mismo tiempo que un imperio comercial. Cada palabra o decisión que toma está sumamente pensada por su familia. China no tiene apenas deportistas que destaquen en los Juegos de Invierno y su fama iba a crecer en cuanto empezara a destacar y aunque ha elegido defender la bandera de un país que viola los derechos humanos, que va en contra de todo por lo que pelea Estados Unidos, ella ha logrado sortear cualquier polémica. Sin embargo, su neutralidad no ha evitado que sea cuestionada por unos y por otros.

Querida y criticada en Estados Unidos y en China

Es imposible caer bien a todo el mundo y menos cuando intentas moverte entre dos potencias enfrentadas como son China y Estados Unidos. Hiciera lo que hiciera, iba a ser cuestionada. Eileen Gu ha optado por escapar de cualquier cuestión política o de cualquier conflicto. Y aun así, en Estados Unidos es criticada por haberse aprovechado de las libertades que le ha concedido el país, para luego escoger el comunismo, y en China es cuestionada por no encajar del todo con el modelo político. Es demasiado yankee.

Ella argumenta que sería "irresponsable" por su parte hablar de aranceles o cuestiones diplomáticas cuando es, dice, simplemente una deportista. Quizá es la vía más política, responsable, para lo que es su mayor fuente de ingresos: la publicidad. No tomar partido significa que las marcas de un país y del otro sigan apostando por ella y, aunque nunca contesta a preguntas incómodas, la atención sobre ella no decae. Es habitual que sea cuestionada por su ciudadanía, sobre todo en China donde la ley china no permite la doble nacionalidad, pero ella siempre se ha mantenido firme para no enemistarse con ninguna marca y seguir obteniendo fuertes ingresos de China y de Estados Unidos. Gu nunca ha aclarado si mantiene su pasaporte estadounidense, que le corresponde por su padre y su nacimiento. Si lo revelara, sería criticada. Al no hacerlo, también. Se le tacha de "fraude" desde China o de deslealtad desde EEUU.

La esquiadora ha dado motivos para ser criticada, pero también para ser querida. ¿No es del todo China? Habla un perfecto chino mandarín. ¿No es del todo estadounidense? Es actualmente estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Stanford. Gu es justo lo que estudia, una experta en relaciones internacionales, un puente que une dos culturas y por el que circulan deporte, moda y lujo. Es una maquina de hacer dinero. No hay nadie en el mundo como ella. Nadie.

En Instagram, plataforma de EE.UU tiene 2,2 millones de seguidores, pero en Douyin y en Weibo, de China, tiene 27 millones de seguidores. Y con la moda le sucede lo mismo. Ha sido portada de revistas de moda en China, pero también fuera de china. Vogue, Bazaar, InStyle o incluso Time, una de las revistas más importantes del mundo. En los Juegos Olímpicos, los fans de Gu también existen claro: declaraciones de amor en los balcones o en las gradas y pancartas con mensajes como "cásate conmigo".