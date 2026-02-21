Terror en los Juegos de Invierno: Kamila Sellier cae y la cuchilla del rival le golpea en la cara

Da miedo con solo verlo, pero a pesar del impacto, los momentos de tensión y la sangre, podemos decir que Kamila Sellier está bien.

Todo ocurrió durante la sexta y última serie de cuartos de final de los 1500 metros de patinaje de velocidad en pista corta. La polaca perdió el control en una curva y acabó impactando con las protecciones, pero, mientras caía, la cuchilla del patín de una rival le golpeó en la cara.

La sangre hizo que todo el mundo se temiera lo peor, pero, por suerte, no hubo que lamentar una tragedia. Además, Kamila levantó el pulgar en señal de tranquilidad.

She narrowly escaped losing her eye by just one centimeter! Another look at the horrific accident Kamila Sellier experienced. pic.twitter.com/itDLIQgZ9q https://t.co/4FWvAttnRF — Ramy (@Ramy_Stats) February 21, 2026

El parte médico, por suerte, es favorable:

Kamila pasó por el quirófano y limpiaron todas las fracturas en el hueso alrededor del ojo que habían mostrado las primeras radiografías. Esta mañana estaba todavía muy hinchada y no ha podido dormir bien. El jefe de nuestro equipo médico, el Dr. Hubert Krysztofiak, me confirma que pasará nuevos exámenes este sábado para chequear la movilidad de su ojo, pero las primeras pruebas han sido positivas, y eso es lo más importante para nosotros.

Al parte médico se le añadieron más noticias, pero, por desgracia, no una fecha de salida del hospital: "Esperamos un diagnóstico más profundo y todavía no sabemos cuánto tiempo tendrá que permanecer en el hospital".