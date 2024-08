El durísimo encontronazo entre Riveras y Nico Abad que pone patas arriba el mundo del motor: "Eres mala persona"

El Mundial de MotoGP volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Aragón, pero lo que está causando un auténtico terremoto en el mundo de las dos ruedas ha sido el terrible encontronazo entre dos periodistas especializados en motor como son Nico Abad y Ernest Riveras.

Hace unas semanas Abad abrió la caja de los truenos al criticar abiertamente a Riveras en una charla con Mela Chércoles. "A mí por ejemplo no me gusta esa narración de datos de Ernest Riveras, me parece irrelevante. Pero quiero dejar claro que solo es una opinión sobre su manera de narrar" dijo Nico que también soltó otros dardos envenenados contra su compañero de profesión como cuando dijo "en mis clases de periodismo me han dicho... "Hemos estado con Ernest Riveras". Entonces digo... "cuidado, que voy a deciros cosas".

La respuesta de Riveras se hizo esperar, pero la espera mereció la pena.

A través de sus redes sociales devolvió los dardos de Abad. El periodista de RTVE calificó a Abad de "mala persona y mal compañero".

El mes que viene cumplo 60 años y en marzo cumplí 38 en el periodismo, por lo que ya no estoy en modo polémicas, no me apetecen. Estoy al margen de ellas. Yo estaba al margen de todo lo que era MotoGP y una persona me ha metido aquí y ha sacado mi nombre sin venir a cuento. Esa persona es Nico Abad e intentaré no nombrarle mucho. En esa charla que tuvo (con Mela Chércoles) se me faltó al respeto y a la verdad, y estoy en mi derecho a contestar.

Esa persona criticó mi manera de comentar... y yo no soy un ofendidito. Tiene todo el derecho de decir que no le gusta mi manera de comentar. Me la trae al pairo lo que piense esta persona de mi manera de comentar. Yo nunca me he expresado sobre su manera de comentar... y podría. Mi manera de comentar nunca ha sido trending topic por algo malo y él lo ha sido permanentemente. Y esto sí es un dato, y no los que dicen que yo uso en las transmisiones.

Estoy aquí para contestar por una cosa muy seria que dijo... Le dijo a Mela Chércoles que cuando sus alumnos dicen que Ernest Riveras ha dicho algo... ¡cuidado!". "Mira chico, aquí has metido la pata... Si quieren reducir al ridículo mi manera de comentar me parece fantástico.

No soy tonto. Sé que tú vives de esto y le vas a sacar mucho rédito a esto. Y a mí me da igual. Ya está. Esto para mí se ha terminado. Tú me metiste. Tú me has arrastrado a la arena. Yo he contestado. Para mí punto final. Si vuelves a hablar de mí, de mi manera de narrar, de que no te gustan mis gafas, de que soy calvo o lo que sea... me da igual. No voy a entrar. Sólo te digo que si vuelves a cuestionar mi valor como profesional haré dos cosas. Una... lo pondré en conocimiento del comité deontológico del colegio de periodistas. Y dos: ese vídeo no será tan amable, no será tan educado y será con las gafas rojas desde el principio.