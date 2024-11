La amenaza que honra a Bagnaia: "No correré en Valencia aunque me cueste el Mundial"

Pese a la tragedia histórica que azota España por lo sucedido tras la DANA de esta semana, Dorna y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) siguen buscando soluciones para que se corra un último gran premio en MotoGP en la temporada 2024 en Valencia.

Muertos, familias destrozadas, viviendas en condiciones inhumanas y, además de todo esto, accesos destruidos a pueblos, ciudades y como no al circuito valenciano. Francesco 'Pecco' Bagnaia, que se está jugando el Mundial con el español Jorge Martín, ha amenazado hoy mismo con no correr esa última carrera aunque le cueste el Mundial.

"Depende de dónde se haga, porque yo no creo que sea correcto correr en Valencia, en cualquier caso. Espero, verdaderamente, que tengan en cuenta que a nivel ético, a nivel de lo que está pasando, no es la situación correcta, no es lo correcto, a costa de perder el objetivo máximo, que es ganar el título, yo no estoy dispuesto a correr en Valencia", sentenció Bagnaia.

A nivel meramente deportivo, hoy Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) superó por apenas 50 milésimas de segundo al español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) en la práctica oficial para la segunda clasificación del Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang. El doble campeón del mundo de MotoGP consiguió un mejor tiempo en su última vuelta lanzada de 1:57.679.