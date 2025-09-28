El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) se ha proclamado este domingo campeón del mundo de MotoGP al concluir segundo en la carrera del Gran Premio de Japón, que se ha disputado en el circuito Mobility Resort Motegi, solo por detrás de su compañero italiano Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25).

El tercer puesto en la carrera ha sido para Joan Mir (Honda RC 213 V), mientras que Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), que era el único que tenía opciones de arrebatar matemáticamente el título a su hermano Marc, ha terminado en sexta posición.

Así, a falta de cinco grandes premios para que concluya la temporada (Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Comunidad Valenciana), Marc saca 201 puntos a Álex. Una distancia absolutamente insalvable para el menor de los Márquez.

Marc suma así su noveno título mundial de motociclismo y el séptimo en la categoría reina de MotoGP. Lo hace exactamente 2.184 días después de que lo lograse por última vez el 6 de octubre de 2019.

El piloto de Cervera, de 32 años, iguala los nueve títulos mundiales del italiano Valentino Rossi (seis campeonatos de MotoGP, uno de 500 cc, uno en 250 y otro en 125). También con nueve títulos están el también transalpino Carlo Ubbiali (seis en 125cc y tres en 250) y el británico Mike Hailwood (cuatro en la categoría reina, dos en 350 cc y tres en 250).

Esta exclusiva lista de campeones mundiales continúa encabezada por el italiano Giacomo Agostini, quien a lo largo de su carrera deportiva consiguió acumular quince títulos mundiales (siete de 350cc y ocho de 500cc),, por delante del español Ángel Nieto con sus 12+1 títulos mundiales (seis en 50cc y siete en 125).

La película de la carrera

En cuanto a la carrera de este domingo en Motegi, Bagnaia no se dejó sorprender en la salida, que hizo de manera impecable y, aunque a Marc Márquez se le levantó algo la rueda delantera de su moto, consiguió entrar tercero por el interior de la primera curva, en donde Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) pasó de la cuarta a la segunda posición, con Joan Mir perdiendo tres posiciones al ser quinto, tras el francés Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP). En ese giro inicial, Álex Márquez era octavo.

Pecco consolidó su primera posición, pero sonaron las alarmas cuando su moto dio varias vueltas echando un preocupante humo blanco que venía a decir que la moto del italiano estaba quemando aceite, lo que hizo intervenir a Dirección de Carrera para consultar con Ducati la posibilidad de que existiese algún problema mecánico en la moto del italiano.

Pero el italiano continuó en carrera, aunque tuvo que bajar su ritmo en varias décimas de segundo, lo que permitió a Marc acercarse a escasamente dos segundos a tres vueltas del final, lo que iba a convertir el resto de la carrera en una prueba de resistencia.

El italiano aguantó e tipo' y se hizo con la victoria, pero la segunda posición de Marc Márquez, que es el quinto campeón del mundo más veterano de la historia —32 años y 223 días—, unido a la sexta posición de su hermano Alex Márquez, le daba matemáticamente el título mundial seis años después de su último éxito mundialista en 2019.