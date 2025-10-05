Fiesta española en Indonesia: Aldeguer gana su primer gran premio en Moto GP y Rueda su primer título

El español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) ha logrado su primera victoria en MotoGP al vencer el Gran Premio de Indonesia de motociclismo, en donde el también español José Antonio Rueda (KTM) se ha proclamado matemáticamente campeón del mundo de Moto3, y el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) se ha lesionado.

Aldeguer logró una clara victoria en la carrera de MotoGP para convertirse en el segundo piloto más joven que lo logra, con 20 años y 183 días, por detrás de Marc Márquez (20 años y 63 días), que resultó embestido en la primera vuelta por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y acabó lesionado nuevamente en su hombro derecho.

Bezzecchi volvió a fallar en la salida y perdió varias posiciones al apagarse el semáforo, y, en su afán de recuperar cuanto antes, acabó por los suelos, llevándose por delante en la curva siete al español Marc Márquez.

Marc Márquez, matemáticamente campeón del mundo de MotoGP 2025 tardó en recuperarse del impacto y enseguida dio muestras de dolor en el hombro derecho, cuyo brazo no movió en ningún momento, lo que presagiaba algún tipo de lesión para el nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que se someterá a un completo examen médico en cuanto llegue a Madrid.

Aldeguer consiguió superar al líder inicial Pedro Acosta para comenzar a marcar un ritmo mucho más fuerte que le permitió irse rápidamente de sus rivales, con Pedro Acosta, Luca Marini y Raúl Fernández pegados y, un poco más atrás, Alex Márquez se puso entre los dos pilotos oficiales de Yamaha, Alex Rins por delante y Fabio Quartararo, por detrás.

En pocas vueltas, y gracias a la pelea que mantuvieron por detrás sus rivales, Fermín Aldeguer aumentó la ventaja hasta más de cinco segundos en la decimoquinta vuelta para consolidar su primera victoria en MotoGP.

Por detrás, Pedro Acosta y Alex Márquez consolidaron sus posiciones en el podio, tras recuperar la segunda plaza después de adelantar a Alex Márquez, que pareció dar por buena la tercera posición para no arriesgar más de lo estrictamente necesario.

Tras ellos, y para completar las diez primeras posiciones, entraron Brad Binder, Luca Marini, Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio y Alex Rins.

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) ha sumado su tercera victoria de la temporada al vencer en Moto2, lo que le permite recortar distancias en cinco puntos con el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), que fue segundo.

Moreira lideró la carrera prácticamente desde el principio de la misma, mientras que González ascendió del cuarto puesto en la salida al segundo, para mantener una ventaja de 29 puntos al final de una carrera en la que en las vueltas finales sufrió mucho con el desgaste de los neumáticos, en particular con el delantero.

El español Izan Guevara (Boscsocuro) consiguió su primer podio de la temporada en la categoría al ser tercero en la línea de meta.

El español José Antonio Rueda (KTM) se ha adjudicado matemáticamente el título mundial de Moto3 de la mejor manera que podía hacerlo, con una victoria en un final muy accidentado, que obligó a mostrar bandera roja a Dirección de Carrera.

Rueda estaba disputando la victoria de una carrera que lideraba cuando sus compatriotas Adrián Fernández (Honda) y David Muñoz (KTM) se tocaron, lo que hizo que éste último cayera de manera violenta y fuese la causa de la bandera roja, que además supuso una sanción de doble 'vuelta larga' a Fernández y la pérdida del podio para Máximo Quiles (KTM), que por entonces no había cumplido con la 'vuelta larga' que se le impuso.

Así, con la victoria de José Antonio Rueda, acabaron junto a él en el podio los italianos Luca Lunetta (Honda) y Guido Pini (KTM), que se lo 'encontró' por las sanciones a sus rivales.