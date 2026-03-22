Jorge Martín vuelve al podio en el doblete de Aprilia

El piloto madrileño Jorge Martín ha confirmado sus buenas sensaciones con la Aprilia volviendo al podio 490 días después, al cruzar segundo la línea de meta. Tras ocupar el sábado en la esprint el tercer peldaño del podio, este domingo el de San Sebastián de los Reyes ha demostrado que ha logrado superar su desconfianza y miedo con la moto de Panigale y se confirma el paso adelante que ha dado Aprilia en el desarrollo aerodinámico.

Jorge Martín es insistencia. Jorge Martín es sacrificio. Jorge Martín es un pilotazo. 490 días después... vuelve al podio de una carrera larga. Honor 👏👏👏#BrazilianGP 🇧🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Pp0oo5SDiC — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2026

Segunda victoria de Marco Bezzecchi, que se marchó y lideró la carrera en el circuito de Goiania desde la primera vuelta sin dar opciones ni a su compañero de equipo ni a las Ducati, que en esta ocasión han vuelto a ser las perseguidoras en lugar de las perseguidas. Bezzecchi consiguió cruzar la línea de meta con más de tres segundos de distancia respecto a su compañero de equipo, Jorge Martín.

DOS VICTORIAS DE DOS EN CARRERAS LARGAS EN 2026 🔥

CUATRO DE LAS ÚLTIMAS CUATRO EN EL MUNDIAL 🤯 Marco Bezzecchi quiere este Mundial y lo demuestra a lo grande #BrazilianGP 🇧🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/RK0GU95q0x — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2026

La incógnita estará en ver si la Aprilia es igual de competitiva en todos los circuitos, ya que siempre ha sido este su hándicap. De momento, Bezzecchi ha asaltado el liderato de pilotos y ha adelantado a Pedro Acosta, que sólo pudo ser séptimo en Brasil. También Jorge Martín ha escalado hasta la segunda posición en la general, con lo que Aprilia ha colocado a sus dos pilotos primero y segundo por primera vez en su historia.

¿Había hueco? ¡HABÍA HUECO! 😳 Marc Márquez se tiró con todo con Di Giannantonio... hasta el punto de tocarse 🥵 Aunque Fabio terminó por delante, completando el podio 🥉#BrazilianGP 🇧🇷 #MotoGP 🏁 🔗 https://t.co/d47LhaJYkC pic.twitter.com/R4X019lonu — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2026

El podio lo completó Fabio Digiannantonio, primera Ducati que arrebató a Marc Márquez el tercer peldaño del podio después de que Marc cometiera un error en las últimas vueltas del gran premio relegándolo a la cuarta posición. En cualquier caso, al vigente campeón no se le veía tan cómodo como en otras ocasiones con una moto que se movía mucho y que le hizo sufrir más de la cuenta. Si bien Márquez todavía no está completamente recuperado de su lesión, y no ésta plena forma, no es menos cierto que la Ducati oficial tenía peor puesta apunto que la de Digiannantonio que se sentía más estable. Tal fue así que Pecco Bagnaia se fue al suelo a mitad del gran premio y no pudo terminar.

Bailar pegados es bailar 🥵 El toque entre Pedro Acosta y Álex Márquez 🧐#BrazilianGP 🇧🇷 #MotoGP 🏁 🔗 https://t.co/d47LhaJYkC pic.twitter.com/OGfwxCyMCV — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2026

La primera caída de Pecco Bagnaia en carrera en 2026 😯 Iba 11º justo antes de irse al suelo #BrazilianGP 🇧🇷 #MotoGP 🏁 🔗 https://t.co/d47LhaJYkC pic.twitter.com/jjWyMCWjWO — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2026

La temporada es muy larga y todavía es demasiado pronto para hacer un pronóstico. Lo que sí parece una certeza es que el Mundial estará más abierto entre marcas que en otras ocasiones, por lo que la regularidad será clave para lograr proclamarse campeón.