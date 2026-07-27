Guía completa para elegir seguro de coche

Cambiar de coche o renovar la póliza suele traer la misma escena: una pantalla con cinco presupuestos que se parecen en el precio pero no tanto en lo que cubren, y la sensación de estar firmando algo que no acabas de entender. No ayuda que la prima media haya subido con fuerza en los últimos años. Según el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados que gestiona el Consorcio de Compensación de Seguros, en España circulan más de 34 millones de vehículos asegurados, y a casi todos sus propietarios les ha tocado ver cómo el recibo crecía sin que la cobertura cambiara.

La buena noticia es que elegir bien no consiste en dar con la póliza más cara ni con la más barata, sino con la que encaja en cómo conduces tú. Antes de contratar un seguro de coche conviene detenerse un momento en tres cosas: quién va a conducir, qué uso le das al vehículo y qué estás dispuesto a asumir de tu bolsillo si algo sale mal. Con esas tres respuestas claras, la comparación deja de ser un laberinto y se convierte en una decisión bastante sencilla.

Lo que la ley te obliga a tener, y lo que no

El punto de partida es el mínimo legal. En España ningún coche puede circular sin un seguro de responsabilidad civil, la cobertura que paga los daños que tú puedas causar a otras personas, vehículos o bienes. Es una obligación que la Dirección General de Tráfico recuerda con insistencia, y conducir sin ella acarrea sanciones económicas notables además de dejarte expuesto a pagar de tu bolsillo cualquier accidente que provoques. Puedes consultar los detalles de esta exigencia en la propia información oficial de la DGT.

A partir de ese suelo obligatorio, todo lo demás son capas que tú decides añadir o no. Ahí es donde entran las tres modalidades que verás en cualquier presupuesto, y donde la mayoría de la gente duda.

Terceros, terceros ampliado o todo riesgo

La diferencia entre las tres modalidades no está en tener un contrato distinto, sino en cuántas coberturas le vas sumando al básico. Un seguro a terceros cubre lo obligatorio y poco más. El terceros ampliado añade las garantías que de verdad usa la gente corriente, como robo, incendio y rotura de lunas. Y el todo riesgo cubre también los daños de tu propio coche, seas o no responsable del golpe.

La tabla siguiente resume qué cubre cada uno y para qué perfil suele tener sentido, con precios medios orientativos del mercado español en 2026.

Modalidad Qué cubre Para quién encaja Terceros Responsabilidad civil, defensa jurídica, asistencia (incluido o a pagar aparte, según la póliza de seguro) Coche con años, uso ocasional, presupuesto ajustado Terceros ampliado Lo anterior más robo, incendio y lunas Una de las modalidades más habituales Todo riesgo con franquicia Daños propios asumiendo tú una parte fija Coche de cierto valor, quieres protección pagando menos prima Todo riesgo sin franquicia Daños propios sin que pongas nada Coche nuevo o de gama alta, uso intensivo

Ten en cuenta que algunas de estas coberturas pueden ser opcionales y depender del tipo de seguro contratado.

El terceros ampliado se ha convertido en la opción más elegida precisamente porque resuelve el punto flaco del terceros básico, el robo o una luna rota, sin disparar el recibo. Para un coche recién estrenado o financiado, en cambio, el todo riesgo compensa, porque una reparación seria puede costar más que varios años de diferencia de prima.

El detalle de la franquicia

La franquicia es la parte del daño que asumes tú antes de que entre la aseguradora. Si contratas un todo riesgo con una franquicia de 300 euros y tienes un golpe que cuesta 900, tú pagas los primeros 300 y la compañía el resto. A cambio de aceptar ese tramo, la prima anual baja. Tiene sentido si conduces con cuidado y no piensas dar parte por cada arañazo, y menos sentido si prefieres no tener que rascarte el bolsillo cada vez que pasa algo.

Por qué dos vecinos pagan precios distintos por el mismo coche

Aquí es donde el perfil manda. Las aseguradoras calculan la prima a partir del riesgo que representas, y ese riesgo se construye con varios factores que conviene conocer porque explican buena parte de las diferencias de precio.

La edad y la experiencia pesan mucho: un conductor menor de 25 años o con el carné recién sacado paga bastante más, mientras que a partir de los 30 y con historial limpio la prima se estabiliza. El historial de siniestralidad funciona como un boletín de notas, de modo que los años sin partes se traducen en bonificaciones y un par de accidentes con culpa encarecen la renovación durante un tiempo. El coche también cuenta, porque un modelo potente o de gama alta cuesta más de reparar y eso se refleja en la prima. Y hasta el lugar donde vives influye, ya que las zonas urbanas y las de mayor siniestralidad o robos elevan el precio frente a una provincia tranquila.

Entender estos factores no cambia tu edad ni tu código postal, pero sí te ayuda a leer un presupuesto con criterio y a detectar cuándo una oferta muy baja esconde coberturas recortadas. Al comparar distintas opciones del mercado, destacan propuestas como la de Qualitas Auto, que permite configurar la póliza directamente online en función del perfil del conductor y del uso previsto del vehículo, facilitando la evaluación de las diferentes modalidades y coberturas disponibles.

Cómo decidir sin marearte

Con todo lo anterior sobre la mesa, la decisión se reduce a cruzar tu perfil con el uso real que le das al coche. Si tienes un utilitario con varios años y lo mueves poco, el terceros o el terceros ampliado te cubren lo razonable sin pagar de más. Si el coche es nuevo, lo usas a diario o has invertido bastante en él, el todo riesgo, con o sin franquicia según lo que quieras asumir, puede resultar una opción adecuada. Y en cualquiera de los casos, compara al menos tres presupuestos con las mismas coberturas, porque para un mismo conductor y un mismo coche las ofertas varían más de lo que uno esperaría.

El precio importa, pero no es lo único. Una póliza con coberturas insuficientes puede no responder adecuadamente cuando se produce un siniestro. Dedica diez minutos a mirar qué cubre cada opción, ajusta la cobertura a tu forma de conducir y renueva sabiendo por qué pagas lo que pagas. Esa es, al final, toda la ciencia de elegir bien.