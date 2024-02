José Manuel Puertas, redactor de Deportes de Libertad Digital y presentador de Tirando a Fallar en esRadio, se ha lanzado con su tercer libro, el segundo en solitario. Tras publicar en 2016 (junto a Vicente Azpitarte) Luka Modric: el hijo de la guerra, que resultó un gran éxito y ha sido publicado en Croacia y Japón, y en 2021, Giannis Antetokounmpo: el MVP que surgió de la miseria, Puertas ha escrito ahora Los Bad Boys de la NBA (Ediciones JC), que "muestra el reverso tenebroso de la que para muchos es la mejor competición del mundo".

Así lo ha dicho el periodista y escritor granadino en una entrevista con Guillermo Domínguez, jefe de Deportes del Grupo Libertad Digital, donde ambos charlan sobre esta obra, que a través de sus 288 páginas enseña el lado más oscuro de la mejor liga del mundo con 25 perfiles, cuidadosamente seleccionados, que han alterado en algún momento los cimientos de la NBA a lo largo de sus más de 75 años de historia.

Dennis Rodman, Ron Artest, Rasheed Wallace, Bill Laimbeer o Kevin Garnett (protagonista de la portada de la obra) son algunos de los personajes sobre los que habla Puertas en su obra, que fue presentada el pasado 18 de diciembre en El Aleatorio Bar, un acogedor bar cultural de Malasaña —en pleno corazón de Madrid— que organiza recitales de poesía, jam sessions para poetas y tertulias literarias.

Quien no figura en esas 288 páginas es Michael Jordan, que también tiene su lado de bad boy en la liga estadounidense. "Reconociendo que podría estar perfectamente en el libro, he preferido centrarme en otras figuras sobre las que no se ha escrito tanto aquí en España y que son también jugadores de mucho impacto (...) Es que de Jordan hay tantísimo que sencillamente pensé que no iba a aportar nada nuevo", dice el autor.

Los Bad Boys de la NBA, una obra imperdible que habla sobre "seres irreverentes, insoportables, díscolos, provocadores, balas perdidas y juguetes rotos. Pero también leñadores de la cancha, que intimidan hasta la frustración al mejor jugador rival. Un compendio de relatos escandalosos y dramáticos que, vistos con el paso del tiempo, en más de una ocasión nos harán esbozar una sonrisa", en palabras de José Manuel Puertas.