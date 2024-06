Así fue la fiesta de los Boston Celtics, nuevos campeones de la NBA

Tras 16 años, los Boston Celtics son, de nuevo, campeones de la NBA. 4-1 final para los Celtics en las finales de la NBA que les midieron a los Dallas Mavericks y en las que dominaron de principio a fin la serie con un 3-0 de inicio que acabó por sentenciarse la pasada madrugada gracias a otra actuación grupal maravillosa. 106-88 fue el resultado final.

Así fue la celebración de Boston:

¡¡¡GAME OVER!!! 💍 𝗕𝗼𝘀𝘁𝗼𝗻 𝗖𝗲𝗹𝘁𝗶𝗰𝘀 gana el anillo 16 años después y se convierte en la franquicia más laureada de la historia de la NBA con 18 títulos. #LasFinalesDeTodaLaVida pic.twitter.com/fL55okI7lH — NBA en Movistar Plus+ (@MovistarNBA) June 18, 2024

Jayson Tatum, estrella de los Celtics, aseguró este lunes que se lo debían a los fans de Boston que habían esperado 16 años desde el último anillo: "Respondimos todo el año y este partido no fue diferente. Se lo debíamos a nuestros fans... Ha sido un largo viaje, ha sido un largo viaje".

Por su parte, Luka Doncic, estrella de Dallas, se mostró resignado por no haber podido triunfar en el último duelo del año, el más importante: "No importa si duele o no, cuánto me duele. Estaba ahí fuera, intentando jugar, pero no hice lo suficiente".