Una leyenda de la NBA atiza con dureza a Luka Doncic: "Hay que quitarle las cervezas de la mano"

Uno de los muchos rumores locos que recorre por la NBA es el que sitúa a Luka Doncic en los Lakers para cuando LeBron termine su carrera. El base esloveno sería el sustituto de King James cuando decida terminar su carrera.

El rumor no ha gustado a todo el mundo. Robert Horry, toda una leyenda siete veces campeón de la NBA, cargaba contra Doncic por su estado físico.

"Tienes que pensar en esto, '¿cuántos años tendrá Luka (cuando expire su actual contrato)?' ¿31, 32?", explicaba la leyenda estadounidense en el podcast Big Shot Bob. "Luka no es el mejor en defensa y eso es un problema para los Lakers", mantenía.

Robert Horry es una de las voces más autorizadas de los Lakers, no en vano estuvo seis temporadas y media en el equipo capitalino. También jugó en los Houston Rockets y en los Phoenix Suns, culminando su excelente trayectoria en los San Antonio Spurs, tras más de 15 años en la NBA.

Horry deja claro que no le convence absolutamente nada la posible incorporación de Luka Doncic a los Lakers. Además de por su defensa, Horry considera que el estado físico del ex del Madrid deja mucho que desear: "Hay que traer a jugadores atléticos que puedan defender. Él puede anotar como los mejores, pero también sabemos que hay que quitarle las cervezas de la mano; no es el indicado para mantenerse en forma", reconocía.

Doncic, seguro, habrá escuchado las polémicas declaraciones, está centrado en la nueva temporada con sus Mavericks y a buen seguro que querrá vengarse como él sabe esta temporada.