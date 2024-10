Todas las reacciones a la trágica muerte de Dikembe Mutombo, una leyenda de la NBA

El legendario exjugador de baloncesto Dikembe Mutombo murió este lunes a los 58 años a causa de un cáncer cerebral del que fue diagnosticado hace dos años, según informó la NBA.

"Dikembe Mutombo era simplemente más grande que la vida misma. En la cancha, fue uno de los mejores bloqueadores de tiros y jugadores defensivos en la historia de la NBA. Fuera de la cancha, puso su corazón y alma en ayudar a los demás", dijo en un comunicado el comisionado de la liga, Adam Silver.

"El espíritu indomable de Dikembe continúa en aquellos a quienes ayudó e inspiró a lo largo de su extraordinaria vida", añadió.

Miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, el congoleño disputó 18 temporadas en la NBA en las que destacó sobre todo por su imponente poderío defensivo.

Así, Mutombo es el segundo jugador con más tapones en la historia de la NBA con 3.289, solo por detrás de otro ilustre pívot africano como Hakeem Olajuwon (3.830).



A lo largo de su trayectoria en la NBA (1991-2009) jugó para seis equipos: Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks y Houston Rockets.

Mutombo fue elegido en ocho ocasiones para el All-Star y ganó cuatro veces el premio al Defensor del Año.

Tras abandonar el deporte profesional, Mutombo dedicó gran parte de su tiempo a fines caritativos y causas sociales.

En octubre de 2022 anunció que tenía un tumor cerebral y que había iniciado un tratamiento.

Inolvidable con su gesto de 'not in my house' (no en mi casa) negando con el dedo a los jugadores rivales tras colocarles uno de sus emblemáticos tapones, Mutombo fue recordado con mucho cariño por la NBA, que además celebra este lunes su día de puertas abiertas para los medios de cara a la nueva temporada.

"Envío mi apoyo a su familia, no solo mío sino de los Bucks, cuando alguien muere es muy duro para todos. Cuando tuve la oportunidad de ir a NBA África siempre me hablaba, me daba consejos sobre cómo vivir la temporada, cómo cuidarme", aseguró el griego de origen nigeriano Giannis Antetokounmpo.

"Él era alto, como yo, y me aconsejaba hacer estiramientos, yoga. Siempre le recordaremos. Es triste recibir esta noticia. Apoyo a su familia, a sus seres queridos y a sus amigos", añadió.

Otro nombre en mayúsculas de la NBA con origen africano que mostró su tristeza por su fallecimiento fue el estadounidense-camerunés Joel Embiid.

"Es un día triste, especialmente para nosotros los africanos y realmente para todo el mundo porque, más allá de lo que consiguió en la cancha de baloncesto, creo que fue incluso mejor fuera de la cancha", explicó.

"Fue uno de los que admiré en cuanto a tener impacto no solo en la cancha sino fuera de ella. Hizo muchas cosas grandes por mucha gente. Fue un modelo a seguir para mí. Es un día triste", agregó.

También Pau Gasol subrayó la huella que dejó Mutombo más allá de las pistas y le describió como "una fuerza por el bien, admirado y querido por todos los que le conocieron".

"Su sonrisa, sus valores y su dedicación al baloncesto, así como ayudando a los otros, no serán olvidados. Mis pensamientos están con su familia y sus seres queridos en este muy difícil momento", indicó el español en X.

A través de las redes sociales también se despidieron del gigante congoleño las franquicias de la NBA, especialmente aquellas en las que jugó en su larga y exitosa carrera.

"Dikembe es uno de los jugadores más únicos y queridos que jamás hayan puesto un pie en una cancha", dijeron los Denver Nuggets mientras que los Atlanta Hawks sostuvieron que Mutombo fue una estrella para los fans de baloncesto de todo el planeta y un jugador "que estuvo a la altura de una palabra que se convirtió en un sinónimo de su nombre: humanitario".