Un concurso de mates para el olvido: de los peores en la historia del All Star

En el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y este sábado por la noche en el Intuit Dome de Los Ángeles (California), escenario del All Star Weekend de la NBA 2026, el tuerto fue Keshad Johnson. El alero de los Miami Heat se adjudicó un concurso de mates con un nivel muy bajo, uno de los peores en los últimos años.

Junto a Johnson se citaron Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers), Jase Richardson (Orlando Magic) y Carter Bryant (San Antonio Spurs), en una prueba falta de ambición y de creatividad en la que los jugadores de los Heat y los Spurs se aseguraron el pase a la ronda final.

Los dos MATES de KESHAD JOHNSON para coronarse nuevo REY 👑🎞️#NBAAllStar pic.twitter.com/Re4MWfZ2Ok — NBASpain (@NBAspain) February 15, 2026

Jase Richardson, hijo del mítico Jason Richardson -ganador en dos ocasiones del concurso de mates (2002 y 2003)-, sufrió una peligrosa caída en el segundo intento al golpearse la cabeza en la pista tras fallar un mate, y a pesar de tener éxito en el tercero, fue eliminado. Tampoco avanzó el pívot suplente de los Los Angeles Lakers, Hayes.

El homenaje de Jase Richardson a su padre.#NBAAllStar pic.twitter.com/cVVdU7XWIM — NBASpain (@NBAspain) February 15, 2026

Ya en la final, Carter firmó un 50 perfecto -el único del concurso- lanzando el balón alto y luego llevándolo entre sus piernas con éxito en su primer intento. Sin embargo, Johnson, que no fue seleccionado en el draft de 2024 y que fue ascendido hace poco a los Miami Heat desde la G-League, respondió con un par de mates sólidos para remontar la contienda y llevarse el premio.

Atrás, muy atrás, quedan aquellos tiempos en el que los mejores matadores de la historia hacían las delicias de los aficionados en este Fin de Semana de las Estrellas: Michael Jordan, Dominique Wilkins, Spud Webb, Vince Carter, Nate Robinson, Dwight Howard e incluso un jugador no profesional Mac McClung, ganador en las tres últimas ediciones.

Hace años que el concurso de mates se ha devaluado, pero el de esta edición ha tocado fondo. Otro palo para un All Star que cada vez interesa menos a jugadores y aficionados.

Antes, en el concurso de triples, el vencedor fue Damian Lillard. A pesar de tener el tendón de Aquiles roto y sin haber jugado ningún partido de la NBA esta temporada, el base de los Portland Trail Blazers se alzó con su tercera victoria, emulando así a Larry Bird y Craig Hodges.

Lillard venció en la ronda final con una puntuación de 29, encestando 21 de sus 27 tiros, incluyendo uno de sus dos tiros 'Desde el Logo', que valieron tres puntos cada uno.

Tras él quedó el escolta de Phoenix Suns Devin Booker -el que había conseguido la puntuación más alta de la primera ronda-, que logró dos tiros perfectos y una puntuación de 23; acertó los dos primeros tiros para acercarse a dos de Lillard, pero falló los últimos tres. Por su parte, el rookie de Charlotte Hornets Kon Knueppel, concluyó en tercera posición con una puntuación de 17 en la ronda final.

30 for Book. Highest score in Round 1. He'll face Damian Lillard and Kon Knueppel in the final round 🔥 https://t.co/NbGxWZ7NXE pic.twitter.com/pDgtrQiVST — NBA (@NBA) February 14, 2026

Se quedaron fuera de la final Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jamal Murray (Denver Nuggets) y Bobby Portis (Milwaukee Bucks).

Además, el Shooting Stars sustituyó al concurso de habilidades. El equipo de los Knicks -formado por Allan Houston y los All-Stars Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns- se impuso con puntuación de 47 puntos al equipo Cameron -integrado por las exestrellas de Duke Jalen Johnson, Kon Knueppel y Corey Maggette-, que logró 38.