El gesto de deportividad de Fritz ante la retirada de Nadal: "No quiero limosnas"

El tenis tiene una reglas y por mucho que algunos aficionados quieran cambiarla, no puede ser. Eso ha pasado con un seguidor del estadounidense Taylor Fritz, que viendo la lesión y posterior retirada de Rafa Nadal en Wimbledon, deseaba que el torneo dejase volver a Taylor para ocupar el lugar del español y jugar ante Nick Kyrgios. Eso es imposible y el propio jugador norteamericano lo dejó claro también.

"Con Nadal fuera deberían haberte dejado volver", le decía un seguidor a través de las redes sociales cuando se conoció la decisión de Rafa. Fritz no tardó en contestar y dejar claro que no merecía estar en semifinales porque perdió en la pista: "Nada, no busco limosna. Si no le pude batir, entonces no me merezco estar en semifinales... Es tan simple como eso".

Fritz se refirió también a sus sensaciones después de la derrota, según él, más dolorosa de su carrera deportiva. Hay que recordar que Nadal perdió el primer set y a partir de ahí apenas pudo sacar fuerte por un pequeña rotura en su abdominal. Aún así, ganó el segundo, cuarto y quinto set para llevarse el partido.

"Lo más cerca que puedes estar, lo más duro que puedes trabajar, la forma más dolorosa de perder. Lo dejé todo, di todo lo que pude, pero necesitaba un poquito más. Gracias por todo el amor y el apoyo. Ha sido un honor luchar contra un ídolo de la infancia como Rafa Nadal sobre la Pista Central de Wimbledon. Volvamos al trabajo. Esto sólo es el principio", sentenció Fritz.