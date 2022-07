Rafa Nadal dice 'basta' y se retira de Wimbledon

Rafa Nadal no puede más. El balear ha anunciado este jueves por la tarde, en rueda de prensa en el All England Club, que renuncia a Wimbledon por la lesión que sufre en el abdominal, por lo que este viernes no saltará a la Pista Central para disputar la segunda semifinal contra el australiano Nick Kyrgios.

"No tiene sentido seguir compitiendo así", ha dicho Nadal ante los medios. "No puedo competir en estas condiciones y lo único que puede pasar es que vaya a peor. Lo más importante para mí es la felicidad y el esfuerzo que he puesto aquí, así que no puedo forzar y parar ahora dos o tres meses sin competir a estas alturas de mi carrera. Estoy muy triste por la decisión, pero es mi decisión", añadía, compungido, el tenista de Manacor.

La opción de que se retirara del torneo ha ido cobrando cada vez más fuerza con el paso de los minutos. Es la sexta vez en la carrera de Rafa que dice adiós a un torneo antes de saltar a la pista.

Kyrgios, por su parte, se clasifica directamente para la final del domingo, en la que se medirá al ganador de la primera semifinal que enfrentará al serbio Novak Djokovic con el británico Cameron Norrie.

El manacorense también ha hablado del origen de esta lesión: "Lo tengo (el dolor) desde la semana pasada y he tenido momentos de todo. Ayer (en el partido de cuartos de final contra Taylor Fritz, que Nadal ganó en cinco sets) sacando con 3-1 noté que las cosas empezaban a ir a peor, y ya sirviendo con 4-3 la cosa fue a peor. Tuve que reducir la velocidad de saque para que no empeorara mucho".

También ha hablado Nadal de una posible retirada: "La posibilidad de retirarme sigue en mi mente, sí". Sin embargo, su idea a corto plazo es descansar y recuperarse y poder estar jugando en agosto. "No puedo seguir jugando ahora. Espero que estas próximas semanas me permitan descansar y recuperarme. Mi idea es estar en Montreal". El Masters 1000 de Canadá se celebra entre el 5 y el 14 de agosto. Habrá que estar atentos a la evolución del 22 veces ganador de Grand Slams.

Kyrgios desea una rápida recuperación a Nadal

El australiano Nick Kyrgios, que accedió a su primera final de un Grand Slam, la del torneo de Wimbledon, por la retirada de Rafael Nadal, deseó una pronta recuperación al español y dijo que todo el mundo espera verle de vuelta pronto.

Kyrgios, que tendría que haberse enfrentado a Nadal en semifinales este viernes, publicó un mensaje de apoyo al español en redes sociales.

"Diferentes jugadores, diferentes personalidades. Espero que te recuperes bien, todos esperamos verte de nuevo sano. Hasta la próxima vez", dijo el tenista de Camberra, que acompañó el texto con una imagen dándose la mano con Nadal.