El precioso homenaje de Djokovic a Kobe Bryant tras ganar su 24º Grand Slam

Tenían una buena relación en su día y Novak Djokovic ha querido ir más allá con un homenaje que ya es historia del mundo del deporte, no solo del tenis. Tras conquistar en Estados Unidos su 24º Grand Slam, el tenista serbio lució una camiseta con el dorsal 24 y una fotografía junto al fallecido Kobe Bryant.

Este fue el momento:

El homenaje de Novak Djokovic a Kobe Bryant tras ganar su Grand Slam nº 24 en su carrera pic.twitter.com/vaLUmsGVtM — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) September 11, 2023

"Kobe era un amigo cercano. Hablamos mucho sobre la mentalidad de los ganadores", comentó Djokovic cuando le preguntaron por la camiseta.

👏🏆¡VIEJOS SON LOS TRAPOS! Con 36 años y 3 meses, Djokovic se convirtió en el campeón masculino del US Open de mayor edad del profesionalismo y superó a Rosewall, quien se coronó con 35 años en Nueva York en 1970.

Otra perlita para el diestro de Belgrado!pic.twitter.com/kEHkgjir43 — Gustavo Goitía (@goitiatenis) September 10, 2023

Otro momento emotivo fue cuando Djokovic se emocionó al ver a su hija: "No sabía que iba a estar sentada en primera fila. Cuando me senté en mi banquillo, ella me estaba mirando y me sonrió. Cada vez que lo necesitaba, la miraba y me sonreía. En cierta forma, me llegó la energía inocente e infantil de ella. Cuando pasé por momentos estresantes y duros, particularmente en el segundo set, cuando necesité un empujón de fuerza y energía, ella me sonrió y me la dio".