Decenas de enfrentamientos y entre los dos 46 títulos de Grand Slam. Los duelos entre Novak Djokovic y Rafa Nadal ya son parte de la historia del deporte y poco a poco vamos sabiendo detalles. En una entrevista para ‘60 minutos’, Djokovic ha contado cómo le intimidaba Nadal, por ejemplo, en París.

"En el vestuario de Roland Garros yo tenía mi taquilla cerca de la suya y Rafa empezaba a saltar y a hacer sprints al lado mía. Incluso podía escuchar la música que él escuchaba. Todo eso me molestaba", comenta Novak en la entrevista.

El serbio habla de intimidación a base de saltos y música: "Te pongo un ejemplo. Estoy jugando contra Nadal en Roland-Garros y tengo su casillero al lado del mío. Entonces, estamos muy cerca. Y estamos tratando de darnos espacio unos a otros. Pero el vestuario tampoco es tan grande. Y la forma en que saltas como lo hace Nadal antes de salir a la cancha es importante. En el vestuario, él está haciendo sprints a tu lado. Incluso podía escuchar la música que estaba escuchando en sus auriculares".

Eso sí, Djokovic pasó de ser intimidado a tomarlo como una motivación: "Al principio de mi carrera, no me di cuenta de que todo eso es parte del escenario. Entonces eso me estaba intimidando. Pero también me motivaba a hacer cosas yo mismo y demostrar que estoy preparado, ¿sabes? Estaba listo para una batalla, para una guerra".

Sobre el tema de las vacunas, Novak se ha excusado diciendo que él no está en contra de las vacunas sino "de la falta de libertad para elegir".