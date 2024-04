Si a Carlos Alcaraz le duele la derecha... ¡Cómo será cuando no le duela! Esa es la valoración que se puede sacar de un partidazo de Carlos en su debut en el Mutua Madrid Open ante Alexander Shevchenko. El vigente campeón empezó su defensa del título con un tanteo de 6-2 y 6-1 en una hora y ocho minutos. Todo ello con su brazo derecho aún entre algodones.

El partido de Carlos, condicionado por su brazo, fue una exhibición de revés, algo lógico, como él mismo reconocía tras el partido, porque lleva un mes entrenando solo con esa golpe para cuidar su derecha. Alcaraz estuvo imperial a dos manos y cambió de velocidad el partido cuando le dio la real gana.

Desde el primer momento se vio a Carlos muy fino desde el fondo de la pista y con un inicio sin titubeos minó la moral de un Shevchenko que el año pasado dio un susto morrocotudo a Daniil Medvedev aquí en Madrid, pero que no pudo hacer nada este curso frente a Carlos. Solo logró intimidar al español cuando este falló, porque si es por lo méritos del kazajo, Alcaraz apenas habría sudado. En el primer set fue arrollador y en el segundo, algo más tranquilo, ganó por inercia.

Ahora, Carlos se enfrentará al brasileño Seyboth Wild. Un rival que se caracteriza por tener un juego agresivo y muy anárquico. En principio todo hacía indicar que Musetti sería el rival de Carlos, sin embargo, el italiano se vio superado por el carioca y no habrá duelo de jóvenes talentos entre español y transalpino.

"Mi fisio me dice que me ponga la protección y yo me la pongo. Me he sentido muy bien. En el antebrazo no he notado nada y eso que en cada golpe de derecha siempre lo tengo presente. Eso no ha pasado, no he sentido nada y por estoy muy contento. Va en contra de mí dosificar. Jugar más relajado no es mi esencia, pero tengo que hacerlo. Prefiero jugar a esta intensidad y que pueda ir hacia delante. Antes quería apretar más y me perjudicaba", comentó Carlos en sala de prensa.

Carlos insistió en que lo más importante pasa por no notar molestias en el antebrazo: "No quiero pensar en los partidos que jugaré. Voy partido a partido y quiero ganar, pero mi prioridad es no notar el antebrazo. Si noto algo dudo que pueda seguir. Si consigo eso, todo viene después. Quiero seguir sumando horas en pista sin notar nada".

El murciano también comentó cuándo decidió que iba a jugar en el Mutua Madrid Open: "Ayer decidí que podía jugar. Cuando entrené para poder ir a Barcelona di dos pasos para atrás y no volvió a coger la raqueta hasta este lunes en Madrid. Poco a poco he ido cogiendo intensidad y ayer jugué set con Medvedev en el entrenamiento y no noté nada durante hora y media. Por eso he jugado".