Sorpresa: ¡Rafa Nadal no descarta volver a Roma el año que viene!

Rafa Nadal tuvo sensaciones positivas en Barcelona, bastante buenas en el Mutua Madrid Open jugando hasta cuatro partidos y en Roma tuvo que remontar su primer partido, pero seguía sumando minutos en pista y buenas vibraciones. El problema es que en su segundo partido el polaco Hubert Hurkacz le ha pasado por encima y eso ha frenado parte de lo positivo en el terreno mental.

Hurkacz, ganador de dos Masters 1000, no era ni mucho menos un rival fácil y así se ha demostrado en el foro itálico ganando a Rafa en solo dos sets. 6-1 y 6-3 para Hubert, que ha dado pocas opciones al español, el cual aún no sabe si irá a Roland Garros.

"La decisión no está clara en mi mente hoy. Pero si tuviera que decir algo diría que estoy más cerca de ir y darlo todo. Físicamente tengo problemas, pero no los suficientes como para no ir, de momento, al torneo más importante de mi carrera", comentó Nadal ante los medios.

Eso sí, Nadal no quiere arriesgar en sus pronósticos y seguirá, nunca mejor dicho, partido a partido, día a día: "Hay dos caminos, pensar que no estoy preparado por lo que he hecho hoy en pista, que es entendible y aceptable. Y el otro es que faltan dos semanas y podemos cambiarlo. Aunque sea un momento difícil, es un día frustrante, me siento más cerca de intentarlo, aunque ahora mismo estoy tocadillo".

Lo que ha sorprendido es que Rafa descartó hace una semana volver a Madrid, pero no lo hace de forma tajante con Roma, es decir, podría seguir el año que viene: "Nunca he dicho que esta sería mi última vez aquí. Lo dije en Madrid porque ese era el caso, aquí no estoy 100% seguro. Es probablemente el 98%, pero no lo diré seguro cuando no lo es. Son sensaciones diferentes aquí y en Madrid, una historia diferente, distinto momento. No me esperaba tener ninguna ceremonia. Si me retiro, ya tendrán tiempo de preparar algo en los próximos años".