6-3, 6-3 y 6-1. Así ganó Carlos Alcaraz en octavos de final al canadiense Félix Auger Aliassime. Fue imparable el tenista español y ninguno de los sets llegó ni siquiera a la hora. Carlos fue un martillo pilón y su rival apenas pudo resistir el juego dinámico y agresivo del doble campeón de Grand Slam.

"Félix es un gran jugador. He hecho un gran tenis hoy y estoy muy contento. Me he sentido muy bien, he estado muy centrado y eso se ha visto en pista. Me he sentido muy fuerte en los rallys y he aprovechado mis oportunidades. He tenido buena intensidad y eso ha hecho que haya podido ganarle", comentó Carlos al acabar el choque.

Este fue uno de los puntos del partido:

ET VOILÀ! 🎩 El enésimo show de Carlos Alcaraz en París ✈️ Disfruta de #RolandGarros en los canales de @Eurosport_ES disponibles en DAZNpic.twitter.com/2ek51DMc80 — DAZN España (@DAZN_ES) June 2, 2024

Ahora Carlos se medirá en cuartos de final al griego Stefanos Tsitsipas, que llega tras jugar muy buenos partidos en las rondas anteriores. Eso sí, Carlos también llega enchufado y su partido ante Félix dio miedo en el sentido positivo.

Carlos es ahora el único superviviente de la armada española tras la derrota de jugadores como Rafa Nadal esta misma semana o la de Paula Badosa frente a Sabalenka este sábado.