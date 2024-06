La dramática situación de Arantxa Sánchez Vicario que asegura que le da la vida

Es una auténtica leyenda del tenis español. Arantxa Sánchez Vicario logró emocionar a toda España con su lucha titánica dentro de la pista. Ganó cuatro títulos del Grand Slam en categoría individual, seis en categoría de dobles y cuatro en dobles mixtos, además de cuatro medallas olímpicas y cinco títulos de Copa Federación con el equipo español. Llegó a ser número 1 del mundo y amasó casi 17 millones de dólares en premios.

Sin embargo, al colgar la raqueta, su vida dio un vuelvo brutal. Sus problemas familiares y económicos la destrozaron. La polémica separación de Josep Santacana, junto al que fue condenada por alzamiento de bienes a dos años de prisión, la dejaron aislada y sin recursos económicos.

La extenista ha explicado en Yo Dona cómo es su situación actual. Un situación económica dramática a la que agarra con más fuerza que nunca mostrando una actitud muy positiva:

"Me queda mucha fuerza y un espíritu de lucha enorme, pero dinero, nada. Y casi lo agradezco, porque eso me impulsa a seguir trabajando como hace cualquier otra persona. Esa es la Arantxa que la gente no conoce".

Sobre el tema económico, Arantxa Sánchez Vicario ha explicado la diferencia entre aquella niña que llenaba los bolsillos de otros a su forma actual de gestionar sus finanzas.

"Yo me dedicaba exclusivamente a jugar al tenis. Sabía que ganaba dinero, pero depositaba toda mi confianza en otras personas para que se ocuparan de esos temas. No tenía motivos para desconfiar. Ahora sí que sé perfectamente lo que tengo".