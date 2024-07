La pontevedresa Jéssica Bouzas mantiene su idilio con Wimbledon y venció a Cristina Bucsa en el duelo fraticida de la jornada por 7-6 (1) y 6-3.

La española dio continuidad a su espectacular victoria ante Marketa Vondrousova en la pista central con un trabajado triunfo ante Bucsa en una de las canchas exteriores.

Pese a la presión que había sobre sus hombros, tras la gesta ante Vondrousova, Bouzas se llevó su segunda victoria en Grand Slam ante una tenista más experimentada como Bucsa, que ya contaba con victorias en Wimbledon en años anteriores.

En el primer set, la tónica habitual fueron las roturas de servicio, con tres para cada bando, además de las dos pelotas de set que salvó Bucsa con el saque de Bouzas. La gallega no sufrió el golpe moral de haber dejado escapar esas dos bolas y en el desempate no dio opción. Un 7-1 para mandar sobre un partido que, como le ocurrió contra Vondrousova, no dejó espacio para titubeos.

Desde el 2-1 en contra, Bouzas se llevó los cuatro siguientes juegos y, pese a que tuvo un punto de partido perdido con el saque de Bucsa en el 5-3, volvió a rehacerse para conseguir su segundo triunfo consecutivo en Wimbledon y ganarse el derecho a estar en la tercera ronda.

Su siguiente rival será la checa Barbora Krejcikova, ganadora de Roland Garros en 2021, o la estadounidense Katie Volynets