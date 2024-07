Carlos Alcaraz renace en Wimbledon: estuvo cerca de perder ante Tiafoe

El español Carlos Alcaraz lo ha pasado realmente mal en su tercer partido de Wimbledon ante Frances Tiafoe. De hecho ha estado a punto de perder, sobre todo cuando iba perdiendo 1-2 y en el cuarto se ha tenido que ir al tie break para definirse ese penúltima manga. Finalmente se llevó el tie y después firmó el quinto set para llevarse el encuentro.

Carlos Alcaraz venció a Frances Tiafoe por 5-7, 6-2, 4-6, 7-6(2) y 6-2 en tres horas y 49 minutos con un partido que a buen seguro se recordará si Carlos acaba ganando el torneo. Ante los medios, Alcaraz habló de lo mal que lo pasó durante el partido.

"Si pierdo, que pierda sintiendo que he ido a por ello. Siempre es un reto jugar contra Frances. Es un jugador muy talentoso. Lo ha demostrado hoy, que merece estar aquí, luchar por cosas grandes. Es muy difícil para mí adaptarme para encontrar soluciones y ponerle en problemas", comentó Carlos.

Además Alcaraz habló de aprendizaje tras sufrir mucho en su tercer partido: "He pasado momentos duros en el cuarto set, varios 0-30, 15-30, solo pensaba en luchar una bola más, pensar en el siguiente punto. Siempre me digo a mí mismo que tengo que ir a por ello, si pierdo, que pierda sintiendo que he ido a por ello".

El próximo rival de Carlos saldrá del duelo que enfrentará a Umbert y Nakashima.