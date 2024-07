Es complicado hacer una crónica sobre un genio porque pongas lo que pongas te vas a quedar muy por debajo de lo que ha hecho el protagonista de la misma. Carlos Alcaraz es una de esas personas que merecen cada palabra positiva que se escriba sobre él. ¿Y saben una cosa? Es español. Es nuestro. ¿Y saben otra cosa? Después de haber vivido la era Rafa Nadal con 22 Grand Slams en su palmarés, ahora España vive la era Carlos Alcaraz, de momento, con 4 títulos en los Majors. El último, de nuevo, en Wimbledon.

Lo que hizo Carlos en el All England Lawn Tennis and Croquet Club es una auténtica locura. Solo así se puede calificar que un joven jugador de apenas 21 años gane el torneo más prestigioso del mundo por segundo año consecutivo ante el que es considerado por triunfos, 24 Grand Slams, el mejor tenista de todos los tiempos, Novak Djokovic. Y no solo ganó sino que destrozó a su rival en solo tres sets.

Carlos acumula dos victorias seguidas en Londres con finales descomunales ante Djokovic. La primera la ganó en el cuarto set tras ser arrollado en el primero, pero en su segunda final, el tenista murciano ni siquiera le cedió una manga al serbio. Le sometió a base de breaks en los dos primeros sets ganando ambos por 6-2 y terminó de redondear la final superando el hecho de perder tres bolas de partido antes de un tie break que volvió a dominar sin perder la cabeza en ningún momento.

Carlos fue un huracán en el mejor de los sentidos. Un huracán inteligente además, porque solo así se puede entender que jugando como los ángeles y golpeando a la pelota con la dureza del diamante, Alcaraz fuese capaz de mantenerse ordenado en todo momento. Nunca bajó la intensidad y tampoco bajó ni un ápice de su inteligencia en pista. Dominó los nervios, no se vio ganador hasta que levantó el título y le dejó claro a Novak que él no se asusta ante las leyendas. Sin miedo pese a perder incluso tres bolas de partido que remontó Nole. Solo una leyenda se atreve a no tenerle miedo a Djokovic y Carlos ya lo es sumando su cuarto Grand Slam y su segundo Wimbledon.

Hay que recordar que Carlos viene de ganar Roland Garros y ahora se lleva Wimbledon. Antes ya logró el Open de Estados Unidos en 2022. Ya tiene cuatro Majors con solo 21 años y si nada falla nos quedan muchos más que ver.

A partir de hoy, el 14 de julio de 2024 siempre será recordado por ser el día en el que Carlos Alcaraz se proclamó campeón de Wimbledon por segundo año consecutivo ganando a Novak Djokovic. Disfruten españoles, porque estamos viviendo en la era de Carlos Alcaraz.