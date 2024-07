La foto que toda España quería: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, a por el oro en los Juegos

Rafa Nadal ya tiene dos oros, uno en individual y otro en dobles junto a Marc López. Carlos Alcaraz busca su primera medalla. Así llegan los dos a París para disputar los Juegos Olímpicos. Los primeros de Carlos. Los últimos de Rafa. Los dos ya entrenan en París. Jugarán individuales y dobles juntos. Buscan medalla y, por supuesto, la de oro.

Los dos nos dejaron la foto más esperada:

Rafael Nadal and Carlos Alcaraz at the Olympic Village in Paris. 🇪🇸 pic.twitter.com/0CH2NvpNtu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 23, 2024

Ambos ya están entrenando en París:

Tennis pictures that go hard. Rafa Nadal watching Carlos Alcaraz on Philippe-Chatrier. 🇪🇸 (via @PedroFullanaSER) pic.twitter.com/6H4GjAdnmj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 23, 2024

"Es estupendo estar aquí (Suecia), aunque el tiempo no haya sido bueno y no siempre haya sido fácil entrenar. Tengo buenos recuerdos y volver aquí después de casi 20 años me hace sentir bien. Tener la oportunidad de jugar con Casper es una buena sensación, tenemos una buena relación. Ha sido un buen partido y para mí es importante porque se acercan los Juegos Olímpicos y también tengo que prepararme para el dobles. Incluso para los individuales, siempre es bueno jugar un partido", comentó Nadal en Suecia, donde llegó a la final del Open 250.

Nadal además especificó que parar en Wimbledon tras jugar Roland Garros era necesario para llegar a París en buenas condiciones: "Me encanta jugar al tenis. Después de Roland Garros, lo que me entristeció fue que solo había podido entrenar una semana antes al nivel físico que necesitaba para darme la oportunidad de ser competitivo en el circuito. Por eso decidí seguir entrenando, para ver cómo reaccionaba mi cuerpo ante la perspectiva de los Juegos. No salir a la hierba fue la decisión correcta".

Por su parte, Carlos Alcaraz siempre ha recalcado que sumar una medalla en los Juegos es para él como un título grande de Grand Slam: "Yo diría que el título olímpico. Para mí es un sueño llevarme el oro a mi país, a España. El oro olímpico es una de las cosas más grandes que hay en el deporte en general. O sea, que preferiría ganar el oro olímpico este año. Aunque… ganaría los dos, no te voy a mentir".