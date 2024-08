Pablo Carreño, un regreso inesperado tras haber tocado fondo

Pablo Carreño tocó fondo a finales del año pasado. El asturiano, que cumplió 33 años el pasado 12 de julio, llegó a meditar seriamente la retirada a finales de 2023, tal y como reconocería meses después.

"En ocasiones siento el dolor cuando juego, pero hubo otros momentos en los que me dolía todo el tiempo, incluso cuando dormía, cuando intentaba nadar... Es muy incómodo pensar todo el tiempo en si me va a doler o no. A veces pensé en la retirada, pero no quería hacerlo. Cuando estás parado un año y medio, es normal que pienses muchas cosas. No sabía cómo seguiría mi vida si me retiraba", reconocía Carreño este mismo verano en una entrevista a la web oficial de la ATP.

Situado actualmente en el puesto 513 del ranking ATP, el gijonés estuvo sin competir en el circuito profesional durante 15 meses, entre febrero de 2023 y mayo de 2024, debido a una tendinitis en el codo derecho. Una lesión que empezó en el segundo semestre de 2022, en uno de los mejores momentos de su carrera. Entonces Carreño venía de ganar su séptimo (y hasta ahora último) título en el ATP Tour. En concreto fue en el Masters 1000 de Montreal el 14 de agosto de 2022, cuando se impuso en la final al polaco Hubert Hurkacz.

Este año ha renunciado a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos de París, aunque antes Pablo pudo disfrutar de su regreso en Roland Garros, donde cayó eliminado en primera ronda a menos del argentino Mariano Navone, número 31 del mundo, por 5-7, 6-1, 6-3 y 6-1 en casi tres horas de juego. Se llevó el primer set, pero acabaría rindiéndose a la evidencia.

La semana pasada en Montreal, el lugar que conquistó en 2022, logró ante el húngaro Fabian Marozsan su primera victoria en el circuito en más de año y medio. Y este miércoles se daba una gran alegría en el Masters 1000 de Cincinnati venciendo por 7-5 y 6-1 al número 15 del mundo, el estadounidense Sebastian Korda, para avanzar a segunda ronda.

Así se festeja🔥💪 🇪🇸 @pablocarreno91 consigue su primer tirunfo ante un Top 20 desde Paris 2022 tras pasar a Korda 7-5 6-1 #CincyTennis pic.twitter.com/e2kdnN7T7z — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) August 14, 2024

Es su primera victoria ante un top 15 desde agosto de 2022, cuando venció precisamente a Hurkacz en la final del Masters 1000 de Montreal.

Parece que ahora, con su triunfo en Cincinnati, la vida le vuelve a sonreír a Carreño, que confía en vencer al australiano Max Purcell para avanzar a tercera ronda y, en cierta medida, emular a Rafa Nadal.

El manacorense, como el asturiano, también estuvo bastantes meses sin competir en el circuito y, después de haber figurado por debajo del puesto número 700, ahora está en la posición 158. Así pues, ¿por qué Carreño, que es cinco años más joven que el balear y tiene tenis para rato, no puede seguir los pasos de Rafa? El tiempo lo dirá, pero Purcell (nº 68 del mundo) no se lo pondrá nada fácil.