Las quejas de Carlos Alcaraz en plena Laver Cup: "Hay muchos torneos obligatorios, nos van a matar"

Carlos Alcaraz ha dejado una dura reflexión sobre el calendario tenístico y lo mucho que le cuesta mantener la motivación a lo largo de una temporada intensa y apretada, llena de torneos importantes en los que hay que defender puntos.

"A veces no me siento motivado en absoluto. Es un momento difícil. Como dije muchas veces, el calendario es muy ajustado, muchos torneos, no tengo días libres o no tengo tantos como quisiera. En ocasiones, realmente quiero tomarme algunos para mí, pero no puedo porque tengo que entrenarme, viajar, el jet lag a veces me afecta viajando por el mundo. Así que a veces no quiero ir a torneos, no voy a mentir", ha dicho Alcaraz, que este sábado daba a Europa su única alegría en el segundo día de la Laver Cup al vencer al estadounidense Ben Shelton por un doble 6-4.

"He estado sintiendo esto varias veces, porque querría quedarme en casa con mi familia o mis amigos, y tengo que encontrar la motivación simplemente para ir y hacer el tenis correcto o poner la cara correcta en la práctica y en los partidos", ha añadido el murciano, de 21 años.

"Soy un tipo ocupado. Siempre quiero ganar cada partido al que voy, pero como he dicho muchas, muchas veces, mi mejor tenis aparece cuando estoy sonriendo y disfrutando en la pista, y a veces es difícil encontrar ese ritmo o esa buena sensación", reconoce.

Alcaraz, ganador de cuatro torneos de Grand Slam, señala que quiere estar "centrado en mi equipo y en mi familia, e intentar actuar lo mejor posible en cada entrenamiento, en cada partido, para estar en lo más alto del ranking. Creo que es la mejor opción para mantener la motivación".